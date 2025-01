El parque olvidado de Guayaquil se transforma en un centro polifuncional

El Parque Puerto Liza, ubicado en las calles Octava y Venezuela, en el suroeste de Guayaquil, finalmente está siendo intervenido. Tras una serie de reclamos y pedidos por parte de las familias que habitan los alrededores de este lugar, que por años ha estado sumido en el abandono, el Municipio inició los trabajos de desbroce, limpieza y pintura. Además, se recuperarán sus espacios deportivos y recreativos: hoy destruidos, destartalados y sin vida.

Inicio de las mejoras y nuevo enfoque

A partir del 4 de febrero, según informó la Alcaldía la tarde de este 25 de enero, el parque abrirá sus puertas con un nuevo propósito: convertirse en un centro polifuncional que beneficiará a los habitantes de la zona, bajo la administración de la Empresa Pública de Acción Social y Educación (EP DASE).

Los trabajos de restauración están siendo ejecutados por la Empresa Pública Parques EP e incluyen la poda de maleza y árboles, la limpieza de áreas verdes, la recolección de desechos y la pintura de las instalaciones, tanto en el cerramiento como en las zonas destinadas a la práctica de deportes y entretenimiento. Además, se arreglará el cableado y las luminarias, que por meses han permanecido quemadas.

El Parque Puerto Liza, inaugurado en 2013, cerró sus puertas en 2019 debido al abandono en el que se encontraba. Desde entonces, el lugar fue utilizado por personas en situación de calle y las instalaciones comenzaron a deteriorarse. En 2024, EXPRESO publicó un informe en el que se denunciaba que los espacios públicos en varios sectores de Guayaquil, incluido este parque, se habían convertido en refugios de delincuentes y consumidores de drogas. Los vecinos, alarmados por la inseguridad, expresaron su preocupación por el estado del lugar, que incluso estaba cerrado con candados.

EXPRESO estuvo en ese entonces en el sitio, desbordado de grafitis, y constató que el miedo era colectivo. El paso a la ciudadanía había sido negado. “Ya no lo abren, no lo hacen nunca porque el espacio se convirtió en un peligro permanente, además de un hotel de paso. Quedó en el olvido. Y es lamentable porque el alcalde se pasa diciendo que prioriza a la familia y los proyectos que ayudan a reconstruir el tejido social, cuando todo eso es mentira. El parque no es más que un elefante blanco”, sentenció Anabel Guzmán, residente de la zona.

Para Susy Soria, quien reside a escasos metros del lugar, el abandono era tal y el temor tan grande que, aun con el calor de Guayaquil, nadie se atrevía a poner un pie en la piscina que forma parte del complejo. "Me alegro que al fin nos hayan escuchado. Era tal el estado de los juegos y del sitio en sí que muchos pedían que hasta lo derribaran. Y es que en él hasta se vende drogas. Es algo que todos aquí ya lo saben", sentenció.

¿Qué cambios adicionales tendrá el espacio?

El nuevo proyecto Polifuncional Puerto Liza, que entrará en funcionamiento el próximo mes, según promete la Alcaldía, busca transformar este espacio en un centro integral de servicios municipales con un enfoque en el bienestar social. Entre los servicios que ofrecerá constan la atención médica, veterinaria, clases de danza, defensa personal para mujeres, asesoría en emprendimiento, registro civil, terapia física para niños y jóvenes con discapacidad, así como apoyo psicológico para mujeres víctimas de violencia.

El Parque Puerto Liza, ubicado en el suroeste, representa una serie de daños. Sus juegos no sirven, hay basura y sobra la inseguridad. FREDDY RODRÍGUEZ

El parque además será dotado de canchas de fútbol y básquetbol de cemento, un espacio para patinaje, juegos infantiles, máquinas de ejercicio, cuatro espacios multiusos, un juego acuático para niños, vestidores y baños, con el objetivo de devolver a la comunidad un lugar seguro y accesible para el disfrute de las familias.

La iluminación, punto clave

Que los parques, sin importar su tamaño, tengan la suficiente iluminación y sombra, estén rodeados de color y murales, y sean inclusivos, a decir de los especialistas consultados, debe ser una prioridad y la clave para que las familias y visitantes los vean como una opción para pasar el rato.

Anabel Castañeda, arquitecta guayaquileña que participó en el concurso de ideas que hace poco más de un año lanzó EXPRESO para recuperar precisamente el centro de la ciudad, asegura que la inclusión a la hora de construir o transformar un parque es más que necesaria.

Restricción. Hasta el año pasado eran varias las áreas que permanecerán todavía cerradas. Juan Daniel Ponce

“Hoy, tanto en Guayaquil como en Quito sobran los espacios que no tienen aceras ni rampas, tampoco camineras bien hechas, y peor aún zonas que inviten al adulto mayor a frecuentarlos. Uno piensa que basta con poner una resbaladera y columpio, cuando no es así. El parque, una piscina municipal, las mismas canchas, son espacios que deben dar cabida a la familia entera. Por ejemplo, en Guayaquil, los graderíos de las canchas requieren de sombra para hacer más amigable el sitio para los adultos. En las piscinas sería fenomenal que se construya estructura que facilite la circulación a las personas con movilidad reducida... No es mucho pedir. Hay que pensar en ello y ahora para generar el cambio”, alegó.

