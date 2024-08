Guayaqui: El parque Huancavilca sigue sin descollar

Este espacio ofrece oxígeno en un transitado tramo del centro de Guayaquil. Pero aún no es un área masiva de esparcimiento

Fue concebido para oxigenar una transitada zona del centro guayaquileño y congregar a familias para que disfruten de un área verde en medio del ruido citadino. Pero el parque Huancavilca no termina de despuntar como espacio masivo de esparcimiento.

Comprende dos predios entre el cuadrante de las avenidas Quito, Machala y las calles Padre Solano y Manuel Galecio, donde hace más de una década funcionaba el edificio conocido como La Licuadora, perteneciente al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Su demolición dio paso a la construcción del parque, inaugurado en el 2015.

Cerca de las 16:30 del miércoles, dos mujeres observaban a sus hijos utilizar los juegos infantiles en el predio hacia Padre Solano. Eran las únicas visitantes del parque. El tramo de Manuel Galecio, conectado sobre la calle Alejo Lascano por un paso elevado peatonal, estaba vacío. El estado de la infraestructura no evidenciaba deterioro.

“Es un parque bonito, agradable para sentarse a conversar, pero casi siempre pasa vacío”, comentó Alfredo Barragán, residente desde hace 20 años en ese céntrico sector de la urbe porteña. “De lunes a viernes no llega mucha gente. Los fines de semana sí se ve más vida. Pero no es que pasa repleto. El parque no tiene mucho que ofrecer, le falta además sombra”, indicó el ciudadano.

En las pequeñas rejas que rodean el parque, algunos comerciantes informales colocan sus productos mientras esperan que los semáforos de las avenidas Quito y Machala cambien a color rojo para acercarse a los conductores e intentar vender.

Barragán comentó que cada semana observa a consumidores de droga caminar junto al parque. Incluso hace algunos años, los baños de este espacio público eran guarida para delincuentes. Aquello ya no ocurre en la actualidad, sostuvo el vecino.

“Son hechos que han ido alejando a las personas. Existe esa percepción de inseguridad por la zona en la que está el parque, pero está cerca de la 9 de Octubre. Yo sí considero que no está siendo bien explotado, podría aprovecharse de una mejor forma”, expresó Barragán.

Estructuras Juegos biosaludables, rampas, pérgolas son algunas de las áreas del parque Huancavilca, que tiene una extensión de 7.500 metros cuadrados. Incluso se ha implementado una red para la práctica de ecuavóley.



A esto se suma a que el espacio, pese a tener césped no tiene las suficientes áreas verdes. “Vivo a una cuadra del parque, pero nunca llevo a mis niños. Y es que el lugar hierve. Faltan árboles que cubran el lugar, ni sentarse por 10 minutos uno puede porque te quemas. Que los niños jueguen en esa especie de tobogán los sofoca, arden al salir de ahí. El sitio es lindo, pero no funcional”, mencionó Lidia Delgado.

La afluencia no es masiva al parque Huancavilca, en el centro de Guayaquil. CARLOS KLÍNGER

Ese miércoles, antes de las 17:00, a pocos kilómetros se evidenciaba la otra cara de la moneda. El parque Ramón Unamuno, ubicado entre las calles Los Ríos, Cuenca y Capitán Nájera, acogía a decenas de personas, sobre todo jóvenes.

En dos canchas al menos 20 personas jugaban fútbol, mientras adolescentes en patinetas se deslizaban sobre rampas. Sobre una pista atlética cinco personas trotaban. En los exteriores ya se apostaban comerciantes de comidas preparadas en pequeñas carretas con varios platillos.

Otros ciudadanos conversaban en asientos internos. Este espacio del sur guayaquileño sí registra un desgaste en diversos mobiliarios y áreas, así como acumulación de desechos en al menos dos rincones.

“La vida de barrio está en este parque. Lo bueno es que los chicos hacen deporte cerca, salen a distraerse, tiene casi todo”, expresó Sofía Molina, quien vive en Brasil y Tulcán.

Actividad. Varios jóvenes practicaban con sus patinetas en rampas del parque Ramón Unamuno, el miércoles. CARLOS KLÍNGER

Sin embargo, la convivencia en los alrededores del sitio se ha visto afectada por otro problema. “Todas las semanas hay discusiones, peleas, escándalos por parte de un grupo de extranjeros. Hace poco se pelearon con cuchillos. Algunos insultan, son malcriados, irrespetuosos. No son todos, es un pequeño grupo, y aunque se llama a la Policía, no hacen nada”, denunció.

A pesar de aquello, el parque es visitado incluso por personas que viven en barrios no tan cercanos. Es el caso de Carlos Huiracocha, cuya vivienda se encuentra en Azuay y Tungurahua, y acuden todas las semanas a trotar.

“Siempre alterno, voy al Forestal, vengo a este (parque). El sur necesita muchos más parques, áreas verdes, áreas seguras para que los niños puedan hacer deportes tranquilos. Por ejemplo, en el norte encuentras más”, manifestó Huiracocha.

Parque Huancavilca: Opciones para generar un mayor flujo de visitantes

El nivel de afluencia a los dos parques se explica por su ubicación, indicó el planificador urbano Carlos Jiménez.

“Los espacios públicos responden a una lógica de uso de suelos alrededor donde la gente converge al parque. Pero ese espacio fue concebido como un espacio de oficinas y eso es lo que ha habido históricamente”, expresó.

Pero la realidad es otra. Los guayaquileños han dejado de apostar al centro como sitio para vivir desde hace ya varias décadas, y hoy eligen La Aurora o La Puntilla.

Por ello, los proyectos para darle vida al centro en diversas franjas horarias debe contemplar la modificación de usos de suelo, para permitir la presencia de establecimientos que generen flujo en espacios públicos.

“Si yo tengo solo oficinas, 4 o 5 de la tarde y ya no hay nadie. Con un poco de restaurantes o bares puedo tener movimiento en las noches, o si tengo un espacio para adultos mayores, pueden ir en las tardes o a la media mañana. O si tengo un espacio para chicos, pueden ir después del colegio en las tardes”, dijo Jiménez.

