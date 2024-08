Guayaquil: Los dispensarios médicos privados suplen las falencias de los hospitales

Leonardo Febres tuvo un accidente laboral la mañana del miércoles. Un objeto pesado cayó sobre su pie izquierdo, causándole heridas y sangrado en sus dedos. Enseguida fue asistido por varios compañeros y trasladado a un hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en el sur de Guayaquil.

Adolorido y al borde de las lágrimas, ingresó al área de Emergencia para solicitar atención. Pero los médicos encargados, sin hacer una revisión mayor, lo derivaron a otra unidad médica. “Me dijeron que fue un accidente leve. En pocas palabras, tengo que venir con el dedo afuera para que me atiendan”, reclamó. En el centro ambulatorio esperó más de dos horas para ser atendido.

Este tipo de casos se replican a diario en hospitales, dispensarios médicos y centros de la red de salud pública en Guayaquil. El mal servicio y trato a pacientes, la escasez de insumos y medicamentos, además de los humillantes y ridículos tiempos de espera en dichos espacios son problemas que sufren los usuarios desde hace varios años. No es novedad.

Este deficiente servicio propicia que otros espacios médicos acojan la demanda. Si bien muchos son centros privados, los costos de sus consultas son mínimos en comparación a grandes clínicas, y permiten el acceso a pacientes con diversas realidades socio-económicas.

Fernanda Campoverde acudió con su madre, Geoconda López, a un centro médico privado en la ciudadela Alborada, hace dos semanas. Su progenitora presentaba síntomas como fiebre, vómito, tos y dolor de cabeza, que no cesaban pese a haber sido recetada por un médico de la familia.

“Ir al IESS es perder el tiempo, salir enojado y sin todas las medicinas”, expresó Campoverde. Por ello decidió acudir al establecimiento privado, cuyo costo de consulta no supera los 10 dólares.

“Yo no confío en los hospitales públicos. Tuve una experiencia negativa con un mal diagnóstico que me dieron y estuve tomando las medicinas incorrectas, que me hicieron tener otro problema de salud, me intoxiqué”, dijo.

A lo largo de la urbe porteña, sobre todo en zonas populares, se ubican decenas de dispensarios privados regentados por fundaciones o instituciones religiosas que brindan atenciones médicas en diversas especialidades con valores entre 3 y 15 dólares.

Zona externa del área de Emergencia del hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo, en el sur de Guayaquil. Joffre Flores

Si bien la función de estos establecimientos, en principio, se enfocaba en la ayuda social, en los últimos años han extendido sus servicios, que son opciones de la ciudadanía ante las deficiencias de la red pública de salud.

Para María Dolores Suárez, coordinadora técnica de Redima (Red de Dispensarios Médicos) de la Arquidiócesis de Guayaquil, los servicios que ofrecen llegan a ser un complemento para hospitales y centros de salud pública.

“A veces estas instituciones no tienen ciertas especialidades en ese momento o ciertos servicios que requiere el paciente para poder completar su diagnóstico. Porque sí vemos a veces esa dificultad que tienen los pacientes para poder llegar a un diagnóstico en forma oportuna, por la demora en los tiempos de espera que existen a nivel de estas instituciones (públicas)”, dijo.

Sin embargo, Suárez reconoció que los dispensarios privados están tratando de cubrir una demanda de servicios de salud completos e integrales que requiere la ciudadanía, y que no termina de satisfacer la red de salud pública. Por ejemplo, Redima registró más de 650.000 atenciones médicas durante todo el 2023.

Dispensarios 650.000 atenciones durante el año 2023 registró el centro médico Redima.

Y hay otros espacios privados que también acogen una considerable cantidad de pacientes. Es el caso del centro médico Fundasen. Según su director, Miguel Cardozo, en los establecimientos que poseen el número de usuarios supera los 3.000 cada semana.

Pero el servicio no solo es atractivo por los costos mínimos, manifestó Cardozo, sino también por las especialidades y la agilidad para obtener citas.

“Nosotros tenemos autorización de hospital del día. ¿Qué significa eso? Que aquí estamos en capacidad para atender urgencias las 24 horas del día, los 7 días de la semana y resolver problemas como un paciente herido, una sutura, una fractura, tenemos la infraestructura y la capacidad instalada para resolver este tipo de problemas”, expresó.

El centro médico Redima es uno de los espacios que atienden a pacientes con consultas a precios mínimos. Joffre Flores

Reformar y modernizar el sistema público de salud en Ecuador

Para Francisco Andino, exministro de Salud y exdirector del hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo, el sistema de salud debe ser reformado y modernizado cumpliendo con las necesidades de los ecuatorianos.

Explicó que décadas atrás, organizaciones caritativas de la sociedad civil eran encargadas del sector de la salud, una segmentación que se mantienen en la actualidad en Guayaquil.

“Aquí hace salud todo el mundo, los municipios, la Iglesia, y creo, sin temor a equivocarme, que el problema principal es la falta de un modelo de sistema de salud que sea apropiado para dar la cobertura a un 90 % y hablar de una gran universalización, tener una sola historia clínica (pacientes) y diferenciar el Ministerio de Salud Pública como un ente rector y no como un ente proveedor”, manifestó Andino.

Otro aspecto negativo, según Andino, en el sistema de salud es la falta de prevención de enfermedades por parte de los entes respectivos.

