Un parque enfrenta a los vecinos de Sauces 2

Un parque ubicado en las manzanas 78 y 79, de Sauces 2, norte de la ciudad, se ha convertido en la manzana de la discordia entre los vecinos.

Por un lado están aquellos que pertenecen al comité promejoras, quienes aseguran realizar en respectivo mantenimiento del área verde. Por otro lado están aquellos que no pertenecen a la directiva y que, a decir de los primeros, se han dedicado a hacer bulla y a destruir los juegos infantiles y las máquinas de hacer ejercicios instaladas en el sitio que fue inaugurado en septiembre pasado por el Municipio de Guayaquil.

En una imagen que se hizo viral en la redes sociales se puede observar el momento en que una de las vecinas del sector saca una manguera y comienza a regar agua para desalojar a un grupo de personas que se encontraban en el área; entre ellos, habían niños.

Ella es Amelia Villlena y habita a un costado del parque. “Ya estamos cansados de que todos los días, sin importar la hora, vengan a hacer bulla y a interrumpir la tranquilidad del vecindario”, dijo a EXPRESO, la mujer de 75 años, quien es apoyada por otro grupo de vecinos.

“El parque no es de nadie, pero nosotros nos hacemos cargo de cuidarlo y de darle mantenimiento. No es justo que otras personas que no quieren colaborar con esta tarea, solo vengan a causar daños y desorden”, manifiesta Gabriel Ocho, mientras enseña unos juegos infantiles que están a punto de dañarse por el mal uso que se les da. “¿Cómo es posible que personas mayores quieran usar estos juegos. Por eso se están destruyendo, a un mes de haber sido inaugurados”, recalca.

Este parque queda en sauces 2 frente del colegio Tungurahua.

La Sra. mantiene el parque cerrado porque según ella lo limpia y cuando lo abre empieza a mojar aún cuando los niños están jugando y les exige que se vayan. Familiares de la señora intervenir por favor. pic.twitter.com/p6MLtFo3rU — Luis Antonio Ruiz (@luisantonio_r) October 27, 2022

José Intriago, otro vecino, relata que al parque también llegan estudiantes de un colegio que está al frente. Ellos se ponen a jugar en el área infantil y dejan basura y todo tipo de desechos”, resalta.

La otra cara de la moneda la presenta Manuela Carrión, una vecina que denuncia que ciertas personas se han apoderado del parque. “Ellos se creen los dueños. Incluso, le ponen candados en las puertas para que nadie pueda ingresar”, manifiesta, al reprochar la acción de la vecina que salió a echar agua para desalojarlos.

“Aquí hay niños que vienen a jugar en esta área. No es posible de un grupo de personas le nieguen ese derecho”, remarcó otro vecino que no quiso identificarse.

EXPRESO visitó el parque de la discordia y comprobó que sus puertas estaban abiertas; mientras que algunos juegos infantiles se están deteriorando.