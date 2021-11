Lo que hace dos años se inauguró como un lugar de esparcimiento y recreación para los niños; hoy se ha convertido en una amenaza para los habitantes de Sauces 5, en el norte de la ciudad.

Cinco vehículos que, aparentemente, han sido abandonados entre las manzanas 237 y 238 de la ciudadela, en las inmediaciones del parque La Concordia, mantienen en zozobra a muchos residentes. Temen que los automotores se conviertan en guarida de delincuentes, o sean utilizados por consumidores de drogas que merodean ese espacio creado para la distracción de sus hijos.

Wilmer Bermeo manifiesta que en las tardes, el parque “es mal utilizado por personas de otros lugares que llegan para fumar sustancias”. Esto ha hecho que él, al igual que otros vecinos no dejen salir a sus niños al lugar para que se recreen un poco, luego de las tareas escolares.

Los vehículos están en un parqueadero que colinda con el parque. Están en mal estado. Entre esos hay un auto rojo de placas GDD-626, con una de sus llantas ponchadas y las puertas abiertas, lo que deja al descubierto su deterioro interno. A un costado, una camioneta tipo Blazer, de similar tono que el anterior, también gastada externamente y que “llegó hace poco”, según vecinos.

A pocos metros está una camioneta de placas PCF-610. A esta se suma un auto blanco de placas GHE-617; y otro de placas GEK-729.

Los vecinos creen que esos carros son de otros moradores, lo que genera no solo el malestar por la inseguridad e insalubridad, sino la falta de espacio para aparcar otros vehículos que sí utilizan.

A ese abandono, los residentes también lidian -hace año y medio- con una persona que ha hecho una covacha de cartón y madera su hogar, en una esquina del parque; y que colinda también con una escuela básica particular. Los habitantes aseguran que desde el sitio salen olores a sustancias como drogas.

María Luisa Cabrera, rectora del establecimiento, se muestra preocupada, ya que los alumnos están en el proceso de retorno a clases de manera híbrida. Apenas unas rejas separan el aula con la casa improvisada y “por donde se filtran los malos olores”. Una situación que dicen los moradores han comunicado a la Policía Nacional y al Municipio, sin recibir ninguna respuesta.

Yo no tengo carros aquí, pero hay algunos que tienen años... no alcanza el parqueadero. El comité ha comunicado a las autoridades, pero no hay respuesta aún.



José Espinoza

expresidente del comité barrial