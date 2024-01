Pánico en Mucho Lote 2 por casos de asaltos en locales comerciales

Mucho Lote 2 se encuentra en un estado de pánico. Recientes casos de asaltos a locales comerciales mantienen a sus propietarios en incertidumbre, por lo que hacen un llamado a las autoridades y entidades de control para que ejecuten patrullajes y vigilancia en la zona.

Durante la primera quincena de enero de 2024 conocieron de casos en negocios, por lo que algunos propietarios analizan cerrar sus puertas o modificar el horario de atención.

“Aquí se trabaja a media llave, no hay ventas, la gente ya no sale por el miedo que se percibe y uno no sabe en qué momento lo asaltan, como a un compañero que fue víctima esta semana”, manifestó el dueño de una tienda de la avenida principal, que concentra negocios de todo tipo.

Un residente de la ciudadela, que también prefirió no identificarse, espera que se ejecuten operativos de control ya que, asegura, no los ve. “Aquí andan vehículos sin placas, motociclistas que pasan corriendo y son los que asaltan y escapan para la autopista. Queremos patrullajes, de día, de noche, pues así no podemos seguir”, contó.

