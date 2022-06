Este miércoles 22 de junio, un grupo de padres de familia de varias instituciones educativas del sector Sergio Toral y Monte Sinaí estuvo en los bajos de la Defensoría del Pueblo, para exigir la entrega de presupuesto para solucionar los problemas de infraestructura de una docena de planteles en donde se educan sus hijos.

En dicha audiencia el Ministerio de Educación se comprometió a entregar un plan de contingencia para la intervención de la infraestructura educativa sin afectar el acceso a la educación; así como coordinar acciones con el Municipio para agilizar la legalización de los predios.

Los manifestantes esperan que la respuesta del Ministerio sea la reconstrucción de la institución educativa que se cae en pedazos; caso contrario, informaron que iniciarán acciones legales contra esa entidad.

Padres rechazan el traslado de estudiantes del campamento Dolores Cacuango https://t.co/wPvu9N7z3r — Martha Torres Moreno (@MarthitaTorresM) June 20, 2022

Los padres acudieron a esta instancia, debido a que en una reunión que mantuvieron con Cinthia Cuero, directora del Distrito 8, que abarca estas zonas populares del noroeste de la ciudad, se les informó que ellos deberán organizarse para solucionar los daños de los locales.

Como ha informado EXPRESO, en estos sectores los niños y jóvenes estudian en campamentos escolares (contenedores) que fueron levantado hace una década para cubrir la demanda de matrícula.

No obstante, estos espacios educativos no cuentan con escrituras que legalicen el terreno donde están asentados. Por ello no se puede ejecutar mejoras y la salida inmediata es el traslado de los alumnos a otros predios.

“No entendemos ¿cómo es que llevan funcionando estos campamentos por 10 años?, ¿cómo es que la Ministra de Educación dice que ya están los recursos y en los Distritos se maneja otro lenguaje?, estamos cansados de que nuestros hijos no puedan ingresar a las aulas y aún se mantengan en la virtualidad”, dijo Carmen Solórzano, madre de familia.