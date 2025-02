¿Qué opinan los ciudadanos de Guayaquil sobre el conflicto entre Álvarez y Jaramillo?

Los guayaquileños están indignados y, más allá de eso, según lo confirman a EXPRESO, sienten hasta "vergüenza ajena". "Ni Aquiles Álvarez ni Lucía Jaramillo quieren a la ciudad como dicen, se la pasan peleando, defendiendo quién es vago o no, quién es más indolente con la ciudad, cuando al final los dos lo son. Ninguno pone un freno al caso y continúan haciendo de las redes sociales un show que no entretiene ni saca nada bueno para nadie", se quejó Lenny Cruz, residente de Sauces 4, al referirse a la polémica que comenzó días atrás y no da señales de acabar.

Controversia entre los representantes políticos

Como publicó EXPRESO, Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y Lucía Jaramillo, asambleísta electa por el movimiento ADN, se han visto envueltos en un ciclo continuo de cuestionamientos y acusaciones a través de sus redes sociales. Esta controversia tiene sus raíces en mediados de 2024, cuando Jaramillo, anteriormente parte del Partido Social Cristiano (PSC), denunció al primer edil por unas declaraciones que este hizo en julio de ese mismo año en su cuenta de X.

En una publicación, Álvarez mencionó: "Pobrecita esta niña y toda esa bancada. Fiscalicen lo de la barcaza de Karpower mejor. Pocotón de vagos en esa bancada, a 'vaca' con los sueldos que les paga el pueblo. Sigan con esa narrativa para cortina de humo con todas sus porquerías, en Fiscalía nos vemos". La situación escaló en la esfera pública y jurídica tras estas palabras, lo que llevó a una sanción por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por violencia política de género.

Pero hágalo ahorita, no espere, deje de vender humo.

Ya van 8 meses de persecución y siguen sin demostrar nada, porque simplemente todo fue mentira e invento de Uds.

yo sí sé trabajar, pagar impuestos y crear patrimonio de manera honesta.



Siendo emprendedor, pago más… https://t.co/W4xNxolkhn pic.twitter.com/HZk44tGWlV — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) February 17, 2025

Repercusiones de la sanción por el TCE

El TCE dictaminó que el alcalde cometió violencia política de género, exigiendo que Álvarez ofreciera disculpas públicas a Jaramillo, eliminara la publicación en su cuenta de X y completara un curso sobre sensibilización contra la violencia de género. A pesar de esta resolución, Álvarez se ha mostrado reticente a cumplir con las medidas impuestas, declarando que no pedirá disculpas "por decir la verdad".

En un desarrollo reciente, durante una entrevista, el alcalde comentó sobre la sentencia del TCE: "No tengo ningún problema en ejecutar cualquier sentencia, pero la apelamos. Sabemos cómo se maneja el TCE, hay un direccionamiento para perseguir a los que son contrarios al presidente", enfatizando su descontento con el proceso.

Respuesta de Lucía Jaramillo

La respuesta de Jaramillo no se hizo esperar. A través de su cuenta de X, argumentó: "Ya sé que está dolido, Señor Aquiles, porque le ganamos en Guayaquil", refiriéndose a los resultados obtenidos en las elecciones generales de 2025. Continuó con una acusación: "Tendrá que explicarle a los ecuatorianos cómo se hizo millonario de la noche a la mañana".

Ya sé que está dolido Señor Aquiles porque le ganamos en Guayaquil.



Mientras otros trabajamos, usted pasa el día peleando en Twitter, viendo si su troll center ya le dio RT. Para usted, el camino siempre es el ataque y la violencia, sobre todo contra mujeres. Llámeme como… https://t.co/sB4SqVgWxE — Lucia Jaramillo (@Lucia_Jaramillo) February 17, 2025

El alcalde replicó, invitando a Jaramillo a probar sus afirmaciones de manera pública y sin demoras: "Pero hágalo ahorita, no espere, deje de vender humo". En su defensa, Álvarez describió las acusaciones como parte de "ocho meses de persecución", y las tildó de “una mentira e invento”, a la vez que afirmó: "Yo sí sé trabajar, pagar impuestos y crear patrimonio de manera honesta".

Llamados a centrarse en los problemas reales de Guayaquil

Pero, lejos de generar una especie de debate ciudadano, las quejas no cesan. "En lugar de estar tildándose de todo, ¿por qué no se enfocan en hablar de los problemas de la ciudad? ¿Por qué no hablan de la seguridad? ¿Por qué, como guayaquileños, no persiguen el mismo fin: el porvenir de la ciudad?", señaló Hellen Salame, residente de la cuarta etapa de la Alborada.

"No sé si sean vagos o no, si roban o no, pero lo que sí sé es que son ridículos. Hay tantos temas por hablar. Aquiles, por ejemplo, viendo que Lucía es del partido ADN, a la que pertenece el presidente, debería invitarla para que sea el nexo para priorizar problemáticas. ¿Por qué no habla del estero Salado y su recuperación? ¿De las necesidades que hay en salud, del problema del consumo de drogas y carencias de espacios gratuitos para tratar a los pacientes?", cuestionó Álvaro Murillo, residente del centro de la ciudad.

Entre otros temas que, a juicio de los guayaquileños, deben abordarse, está la recuperación del río y del centro de la ciudad.

"Eso es vital para que la ciudad recupere su identidad. ¿Por qué mejor no se unen y ven la forma de que, desde ya, antes de la posesión de Jaramillo, se sepa qué temas se llevarán al Pleno de la Asamblea? Se la pasan diciendo de todo, ofendiéndose y no logran nada. Qué manera de perder el tiempo", alegó la residente de vía a la costa, Lucy Ríos.

