¿Aquiles Álvarez puede ser destituido sino le pide disculpas a Lucía Jaramillo?

Tras el pronunciamiento en redes sociales del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sobre la sentencia impuesta a la asambleísta Lucía Jaramillo por presunta violencia de género, se ha desatado una controversia. El alcalde expresó, entre otras cosas: “Señores del TCE: Prefiero que me destituyan, vengan a hacerse cargo de un Guayaquil que quedó destrozado…”, generando interrogantes sobre si Álvarez podría enfrentar una destitución al negarse a disculparse con Jaramillo.

Te podría interesar: Lucía Jaramillo sobre sentencia de Aquiles Álvarez: "Es una victoria para todas"

Jamás pedir disculpas por decir la verdad, la vagancia no tiene que ver con género, más aún si está sustentado con un informe de Contraloria donde se sustenta de que jamás acudía a su lugar de trabajo, jamás marcaba, etc. el que es vago, es vago, sea hombre o mujer.



Señores del… https://t.co/UaI5vHi17W — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) November 7, 2024

¿Qué dice la ley?

Ante esto, EXPRESO consultó con expertos en Derecho que explicaron la delicada situación en la que se encuentra el alcalde de Guayaquil.

La 'novela' entre Álvarez y Jaramillo continúa tras la sentencia del TCE Leer más

“Primero, el alcalde tiene la oportunidad de presentar recursos horizontales como el recurso de aclaración o ampliación de la sentencia. Luego de que el juez resuelva eso, podría apelar y esto se resolvería en segunda instancia en el TCE”, explicó el abogado Carlos Manosalvas, quien detalló que antes de llegarse a una destitución se deben atravesar varias instancias.

¿Qué ocurre si se ratifica la sanción contra Álvarez?

El experto en derecho penal aseguró que Álvarez sí podría ir a prisión en caso de no cumplir con lo dispuesto. “En caso de que no se revoque la misma y él no cumpla, el artículo 279 numeral 12 dice que él puede ser destituido. Además, incumplir decisiones legítimas de autoridad competente es un ilícito penal y eso está en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Se abriría una investigación previa y podría ser sancionado con prisión”.

Un criterio similar emitió el abogado Diego Zambrano, quien explicó detalladamente el proceso. “Esta es una sentencia de primera instancia, lo que quiere decir que desde su notificación hay 3 días para que cualquiera de las partes pueda presentar su recurso de apelación. Si no lo hace, la sentencia quedaría en firme y sería ejecutable directamente, y ahí sí podría ser sujeto a una destitución”, describió Zambrano.

Esta fue la sentencia emitida por el TCE

¿Por qué Álvarez no quiere pedir disculpas a Jaramillo? Aquí sus razones Leer más

El TCE determinó que el alcalde Álvarez incurrió en violencia política de género al utilizar términos que menoscababan la dignidad de Jaramillo y reproducían estereotipos de género. La sentencia le impone una multa equivalente a 21 salarios básicos, la eliminación de la publicación que originó el conflicto y la publicación de disculpas en su cuenta de X. Además, deberá asistir a un curso de sensibilización de 20 horas sobre violencia de género.

"En cumplimiento de lo dispuesto en sentencia dictada dentro de la Causa No. 164-2024-TCE sustanciada ante el Tribunal Contencioso Electoral, ofrezco disculpas a la abogada Lucía Lizbeth Jaramillo Zurita por el mensaje publicado en esta red social el 16 de julio de 2024", es el texto que debería publicar el alcalde de Guayaquil, según lo dispuesto.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ.