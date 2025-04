Operativos de la ATM Guayaquil este 22 de abril: en estos sectores se realizarán

En los últimos meses, la ciudad de Guayaquil ha sido escenario de un notable aumento en los operativos de control, como lo ha reportado la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM). Este incremento se debe principalmente a la alta frecuencia de infracciones de tránsito que se registran en la urbe; y que a decir de la ciudadanía urge parar.

Tal como se ha documentado en una serie de reportajes EXPRESO, estos operativos han dado lugar a la retención de varios vehículos, la aprehensión de infractores y la imposición de sanciones a aquellos conductores que no cumplen con las normativas vigentes.

Según la información proporcionada a EXPRESO, este 22 de abril se llevarán a cabo nuevas acciones de control en puntos clave de la ciudad. A continuación, se detallan las áreas y tipos de inspecciones previstas para reforzar la seguridad y el orden en Guayaquil.

¿Dónde se realizarán los operativos en Guayaquil?



Centenario: Se realizará un control de orden del espacio público.

Terminal Terrestre: Los controles serán aplicadas a los conductores y buses del transporte público urbano. Se centrarán en la verificación de placas y polarizados. y el estado de las unidades.

Avenida Víctor Emilio Estrada: Los controles se centrarán en la verificación de placas y polarizados.

Aunque no se ha especificado el horario exacto de estos operativos, es crucial que los conductores estén completamente regularizados y porten la documentación requerida para evitar contratiempos.

Informamos a la ciudadanía que este martes 22 de abril realizaremos operativos de control en distintos puntos de la ciudad.



Pedido ciudadano

Más allá de este tipo de controles, la ciudadanía exige a la ATM que incremente los controles y fije sanciones más altas para los conductores de buses en Guayaquil.

"Se supone que ellos no tienen que invadir carriles, que deben respetar el semáforo, no dejar en sitios no adecuados a los pasajeros; que deben recogerlos solo en las paradas; que no deben treparse parterres y aceras para pasar a los otros autos, pero esto y más lo hacen a diario. Como guayaquileño, me indigna ver que hacen lo que les viene en gana y que no hay un agente, uno solo, que trate de poner orden. No sé por qué lo permiten. Me atrevo a decir esto porque, como muchísimos conductores, he sido testigo de que los ven cometiendo penalidades atroces y no los detienen. No hacen el mínimo intento de hacerlo", se quejó Agustín Bravo, conductor guayaquileño y habitante del norte de la ciudad.

