Operativo vehicular en La Aurora, Daule, sigue generando críticas un día más

El puente que une La Joya con Guayaquil amaneció congestionado este 18 de febrero, causando una gran hilera de vehículos en esta vía. Este hecho generó desconcierto y malestar entre los ciudadanos que salieron temprano de sus hogares para movilizarse hacia sus trabajos.

De acuerdo con varios moradores, desde las 06:30 se pudo observar este panorama, que, pasada las 08:50, aún mostraba una larga fila de automóviles. Los ciudadanos atribuyeron este congestionamiento al operativo ejecutado por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil, a la bajada del puente, en la autopista Narcisa de Jesús.

Según esta entidad, el operativo comenzó a las 06:00 y concluyó a las 08:00, pero el tráfico se extendió hasta casi las 09:00, de acuerdo con varios ciudadanos que circularon por esta vía. “Aún había uno que otro agente de la ATM en la zona, pero con solo cuatro personas lograron complicar tanto la vialidad. Recorrer el puente en hora pico toma máximo unos 15 minutos, pero ya exagerando. Hoy estuve media hora atrapado en el tráfico del puente, solo para luego tener que soportar el tráfico de la Narcisa de Jesús. Yo esperé hasta las 08:45 estacionado en la gasolinera más cercana para luego continuar mi recorrido con más tranquilidad”, relata el ciudadano Juan Cevallos.

Falta de control

Además, la ciudadanía cuestiona por qué la ATM realiza estos operativos de control en la mañana, horas después de haber observado una rodada masiva de motocicletas por el Puerto Principal, emergencia que requirió atención inmediata pero que no tuvo respuesta por parte de las autoridades locales.

“¿Por qué hoy, en hora pico, se ponen a revisar carro por carro? ¿Acaso no saben el caos que generan? Cuando se los necesita, no están, y cuando no se los necesita, están de más. Cuando hay semáforos dañados, accidentes o no hay suficiente control vehicular en determinadas calles, no aparecen, pero deciden hacer un operativo en plena hora pico, como si el caos matutino no fuera suficiente”, comenta la ciudadana Melina Jaramillo.

