Las opciones ocultas de Santa Elena para disfrutar en familia

A 60 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Elena se encuentra el recinto El Suspiro, un pequeño poblado perteneciente a la comuna Loma Alta, jurisdicción de la parroquia Colonche, donde está ubicado uno de los parajes más maravillosos de la Península, como lo han catalogado los turistas. Se trata del sendero ecoturístico La Bramona.

Diez meses de espera y los trabajos no avanzan en Salinas Leer más

Recorrer el sitio se convierte en un paseo inolvidable, donde todo empieza adentrándose en el bosque húmedo tropical. Para ello, un guía nativo caminará junto a los visitantes. Entre los árboles y cañaverales que rodean el sitio, se puede observar la diversidad de aves exóticas y monos aulladores que juegan entre la vegetación.

En el camino, el visitante podrá bañarse en un río de agua cristalina que baja de la cordillera, en el afluente se podrá disfrutar de pequeñas cascadas que se forman por las enormes piedras que tiene a su paso el torrente.

“¡Qué maravilloso! ¡Esto sí es espectacular!”, fue la expresión de la turista Lennis Zumba, quien visitó el sitio. La mujer, quien en otras ocasiones había recorrido los balnearios costeros de la Península, no conocía las ofertas de ecoturismo que tiene esta provincia.

Para quienes deseen pernoctar en el sendero La Bramona, los comuneros de El Suspiro han acondicionado una casa de campo con varias habitaciones, el costo por noche es de diez dólares por persona.

La caminata es de aproximadamente dos horas, en medio de la vegetación nativa que ofrece el sector. Joffre Lino

“Buscamos impulsar el turismo, que los hermanos ecuatorianos y de otras partes del mundo vengan y conozcan este lugar fantástico que conservamos. Estamos empeñados en desarrollarnos turísticamente”, señaló Gregorio Tomalá.

Ciudadano: “En Santa Elena ya dejamos de ser una provincia de paz” Leer más

El dirigente explicó que los primeros habitantes del lugar bautizaron el bosque con el nombre de La Bramona porque en las noches se escuchaba el sonido del río, para ellos era como si en el lugar alguien rugía.

Pero el citado sitio, no es la única oferta que ofrece la zona de Colonche. En la comuna Las Balsas, al interior de la cordillera, en el área noreste entre los límites de la provincia de Santa Elena con Manabí, existe otro maravilloso lugar que se denomina La Tapada, sitio ideal para la práctica de ciclopaseos o viajes a caballo.

Opciones Si se quiere pasar la noche en los sitios, la habitación tiene un costo de $ 10 por persona. En el lugar se ofrecen los platos típicos de la zona.

En el lugar existen pequeños lagos naturales que se forman del río, el agua dulce y cristalina hace que los visitantes disfruten de un refrescante baño. El nombre se debe a que el sitio se encuentra escondido por la inmensa vegetación que la rodea.

Andrea Rendón, guayaquileña, hace dos semanas estuvo ahí y quedó asombrada. “Debo reconocer que llegué al sitio sintiendo miedo. Santa Elena no es ya un sitio de paz, ninguno de sus rincones. Me dejé convencer y no me arrepiento. Ojalá las autoridades, que poco o nada están haciendo por proteger de la inseguridad a su gente y al turista, decidan resguardar esta zona. Sería una pena que aquí también seamos atracados”, pensó.

En la misma ruta de La Tapada se puede llegar hasta las cascadas de Salanguillo, otro sitio que espera la llegada de visitantes.

Esta es la nueva oferta turística que ofrecemos. El objetivo es que la Península, que es muy conocida por sus playas, ahora también lo sea por sus senderos que son únicos. Se ha trabajado con los comuneros para tener el éxito deseado en este propósito. Paulina León,

directora de Turismo del ente provincial.

De una zona de libre consumo de droga, a un balneario familiar, el plan del Gobierno con Montañita Leer más

En la parroquia Manglaralto también se puede recorrer senderos, están ubicados en las comunas Dos Mangas y San Vicente de Loja. A este último lugar se puede llegar en una bifurcación ubicada hacia la cordillera en el balneario de Olón.

En todos los sitios, los visitantes encontrarán la gastronomía típica de la zona.

Lucía Carcelén, quien ahora prefiere ir a estos espacios naturales que a las playas que integran la Ruta del Spondylus, exhorta a que las autoridades las cuiden y no permitan que se contaminen. “Ya ven cómo quedó Montañita, huele mal todo el tiempo, las aguas negras se desbordan y poco o nada hacen las autoridades. Ahora hay sitios vírgenes que pueden ser aprovechados. Por favor, que las autoridades no sean más indiferentes”, pidió la guayaquileña.