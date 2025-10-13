Olor a caucho quemado persiste en vía a la costa tras incendio en botadero ilegal

Residentes denuncian que el olor a caucho continúa en vía a la costa.

El olor a caucho y plástico quemado aún se percibe este lunes 13 de octubre en distintos sectores de vía a la costa, según denuncian los residentes.

“Continúa el olor a caucho quemado en Vía a la Costa. Hoy es día de clases y hay varias instituciones educativas. Pedimos precaución”, alertó el colectivo ciudadano Vía a la Costa Progresa en su cuenta de X.

El ciudadano Cristóbal Zurita lamentó que el mal olor se mantenga por segundo día consecutivo y que haya afectado a varios sectores. “En algunas urbanizaciones ha llegado más intenso, hay gente afectada, sobre todo ancianos con problemas respiratorios. Eso está hoy, todavía sigue”, declaró a EXPRESO.

En redes sociales usuarios como @RobertoRob28020 indicaron que el olor continuaba. "Correcto apesta otra vez... esto es raro. No me vengan que un botadero clandestino hace que apesta TODA una ciudad y hoy cuando ya estaba solucionado el "problema", apesta nuevamente", escribió.

Durante el fin de semana, Guayaquil vivió momentos de alarma por el fuerte olor a caucho y humo. Las autoridades confirmaron que el origen fue un incendio en el sector Casas Viejas, ligado a un botadero clandestino.

¿Qué acciones tomará la Prefectura del Guayas por el botadero ilegal?

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, calificó el hecho como un “atentado ambiental” y anunció el inicio de un proceso administrativo contra los responsables. “Se aplicará todo el peso de la ley”, enfatizó. También informó que su equipo de Ambiente identificó el botadero ilegal y que ya se ingresó maquinaria para la limpieza del área afectada.

Hoy Lunes 13/10/2025 Continúa el olor a caucho quemado en #ViaALaCosta hoy es día de clases y en nuestro sector existen varias instituciones educativas. Tomar las precauciones del caso. @PrefGuayas @marcelaguinaga @aquilesalvarez @AlegriaCrespo @alcaldiagye @segura_ep — ViaLaCostaProgresa (@ViaLaCostaLucha) October 13, 2025

Por su parte, Segura EP confirmó a este Diario que bomberos y maquinaria continúan removiendo el material este lunes, aunque sin presencia de fuego activo. “Pero nada activo”, indicó el personal.

