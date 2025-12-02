Expreso
  Guayaquil

Inspección de Segura EP el pasado 13 de octubre, cuando se reportó un incidente similar.CORTESÍA / Archivo

Olor a caucho en Guayaquil: Municipio indaga el origen tras las quejas

Moradores del norte y Vía a la Costa denuncian hedor ahumado "insoportable"

Aunque las denuncias ciudadanas sobre un fuerte olor a caucho o plástico quemado se multiplicaron entre la noche del 1 de diciembre y la mañana de este martes 2 de diciembre de 2025, no existe una alerta formalizada en el sistema de emergencias.

Consultados por este Diario, la vocería de Segura EP indicó que "no hemos tenido ese reporte", sin embargo, confirmaron que "se están haciendo las indagaciones en la zona" ante el malestar generalizado.

¿Qué sectores están afectados por la contaminación del aire?

El hedor, que se ha vuelto recurrente en el Puerto Principal, afectó principalmente a zonas del norte y Vía a la Costa.

Los reportes en redes sociales, específicamente en la plataforma X, geolocalizan el problema en áreas residenciales y comerciales clave. A los sectores mencionados la noche del domingo (Ceibos, Urdesa, Kennedy, Miraflores) se sumaron nuevas alertas la mañana del martes.

El usuario Giancarlo Repetto señaló que el olor es "insoportable en el sector del Mall del Río y El Cóndor", agregando que el humo se filtra incluso con las ventanas cerradas.

Esta situación no parece ser un evento aislado. La usuaria Martha Verónica (@LaMengo) denunció que "el olor está desde hace meses", intensificándose durante la noche y la madrugada, lo que sugiere un problema crónico de gestión de desechos o quemas ilegales que operan bajo la cobertura de la oscuridad.

La preocupación ciudadana tiene un antecedente inmediato. El pasado 12 y 13 de octubre de 2025, Guayaquil vivió un episodio idéntico provocado por un incendio en un botadero clandestino en el sector de Casas Viejas (km 22 de la vía a la Costa).

En aquella ocasión, la quema de materiales plásticos y de reciclaje generó una nube tóxica que cubrió gran parte de la ciudad. Aunque en ese momento la Prefectura del Guayas y el Municipio intervinieron con maquinaria y prometieron sanciones, la reaparición del mismo perfil de olor (caucho/plástico) levanta sospechas sobre la reactivación de estos focos de contaminación o la existencia de nuevos puntos de quema ilegal.

