Buses de Metrovía
Nuevos buses de Metrovía para la Troncal 1CORTESÍA

Nuevos buses de Metrovía: Troncal 1 suma unidades y deja atrás los articulados

25 unidades de 15 y 12 metros, con aire y wifi, se suman a la ruta. Reemplazan el formato tradicional

La Troncal 1 del sistema Metrovía, que conecta el Guasmo con la Terminal Río Daule, incorporó este viernes 13 de febrero una nueva flota de 25 unidades. La renovación destaca por un cambio en la tipología de los vehículos, alejándose del formato único de los grandes articulados para dar paso a modelos de dimensiones variadas.

Tecnología y confort

Según las especificaciones técnicas presentadas por el consorcio operador Metroquil, la nueva flota se divide en dos grupos: 10 unidades de 15 metros de largo, con capacidad para 130 pasajeros; y 15 unidades de 12 metros, diseñadas para transportar hasta 90 usuarios.

Más allá de las dimensiones, el enfoque de la renovación está en la experiencia del usuario a bordo. Todas las unidades recién incorporadas cuentan con aire acondicionado y conexión wifi gratuita, características que buscan mitigar las quejas históricas sobre el calor y la incomodidad en el sistema. Además, los buses están equipados con cámaras de seguridad y espacios inclusivos.

Con esta entrega, el sistema Metrovía suma actualmente 70 unidades nuevas distribuidas en sus cuatro troncales operativas.

 Fernando Navas, gerente general de la ATM, proyectó que para finales de 2026, el sistema contará con un 82% de su flota renovada, estandarizando el servicio de climatización y monitoreo de seguridad en la mayoría de los buses.

