Norte de Guayaquil sin agua: Conozca qué ciudadelas están sin este servicio

A raíz de las constantes lluvias en varios barrios del norte de Guayaquil, han quedado sin suministro de agua. Esto se debe a un daño en un tirante de aguas lluvias, ubicado sobre la tubería de agua potable en el sector de la Alborada, que dejó sin servicio a varios ciudadanos por más de 14 horas.

Zonas afectadas

Aquiles Álvarez sobre lluvias: ''El norte ha sido el más afectado'' Leer más

Los habitantes de este sector y otros han quedado sin este servicio desde aproximadamente las 21:00 del 10 de febrero. Debido a esto, Interagua anunció los trabajos de reparación a las 07:00 del 11 de este febrero.

RELACIONADAS Lluvias en el Gran Guayaquil provocan caos en las vías

No obstante, los moradores reclaman que la respuesta de la empresa fue tardía, considerando la hora en que comenzó la emergencia. Según Interagua, los sitios afectados son los siguientes: Samanes 3, La Alborada etapa 14, Ciudadela Abdón Calderón, urbanización La Carolita y la etapa 13 de La Alborada.

RELACIONADAS Calles anegadas y accidentes en Guayaquil por la prolongada lluvia este martes 11

Los ciudadanos denuncian que este problema persiste desde la noche del 10 de febrero, cuando iniciaron las torrenciales lluvias en el Puerto Principal. Según Segura EP, las precipitaciones tuvieron especial énfasis en el norte de la ciudad.

Interagua reacciona

Guayaquil resiste el aguacero: Más de 12 horas de lluvia dejan secuelas en la ciudad Leer más

Los moradores se fueron a dormir sin agua y se despertaron con agua, pero no en los lugares que esperaban. En los grifos no circulaba este líquido, pero sí se filtró por las rendijas de puertas y ventanas al interior de las viviendas. “Mi casa amaneció inundada. Me desperté con el ruido de la escoba que mi madre usaba mientras intentaba sacar el agua de la casa. Ella, que no durmió desde las 2 de la mañana, se dedicó a evitar que llegara a cada uno de los cuartos”, relata Samira Astudillo, de Samanes 3. Al igual que ella, más habitantes de estas ciudadelas han experimentado situaciones similares.

Desde las 10 de la noche sin agua y aún no llega — fanny garcía (@fgarciaq) February 11, 2025

Pasadas las 11:18, el problema seguía sin solución, por lo que la empresa distribuidora del servicio desplegó varios tanqueros para abastecer a los residentes de este recurso. Sin embargo, estas medidas no son suficientes para la cantidad de habitantes afectados, quienes aseguran que no han recibido tanqueros en sus hogares.

RELACIONADAS Fuertes lluvias en Guayaquil provocan caos y preocupación ciudadana

"Vi como un camión vino cerca de mi casa y se fue. Esto fue hace a las 11:00, no volvió a pasar ningún otro y yo necesito agua para cocinar. Necesitamos ya que arreglen las tuberías, porque no podemos pasar más de 12 horas sin el servicio", comenta Nelly Trujillo, habitante de la etapa 13 de la Alborada

Actualmente, Interagua ha roto parte de una calzada para completar el arreglo de las tuberías, pero desde el departamento de comunicación detallan que el problema ha sido bastante complejo, por lo que no tienen una hora prevista para que se restablezca el servicio.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!