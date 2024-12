La Navidad resplandece en medio de la crisis energética en un barrio de Playas

La Navidad llegó a Data de Villamil, en Playas, y con ayuda del barrio. La noche del pasado 30 de noviembre, la magia que surge en estas fechas se sintió en el barrio Las Cruces, donde un árbol navideño comunitario encendió sus luces. Calles y balcones se llenaron de color, así como el nacimiento que fue decorado con luces de neón.

La conciencia ciudadana, presente

Por la crisis energética que atraviesa el país, así como lo han hecho decenas de familias en Quito y Guayaquil, el espíritu de la Navidad permanecerá ‘vivo’ (encendido) solo por horas y cuando haya luz, o con ayuda de un generador.

En Las Cruces, una gran cantidad de familias ha optado por este recurso. La conciencia ciudadana está presente. La noche del domingo 30 de noviembre, más allá de las luces, hubo un pregón que recorrió decenas de avenidas. Sus integrantes portaron gorros de colores rojo y verde.

“Esto es tan bonito. Nunca pensé que una población pequeña tuviera esta maravillosa idea. Voy a contarlo para que otros vengan. Hasta en el asfalto hay motivos navideños pintados. Es fascinante... Me gusta mucho, más aún porque en este tiempo de crisis no todos sienten ese espíritu navideño. La gente está apagada, sin ganas de adornar sus hogares por el hecho de no poder encender prácticamente nada… Este lugar ha visto la forma de hacerlo, sin consumir más energía. Nos ha dado el ejemplo”, comentó el turista Ismael Ruiloba, quien vive en una urbanización de la vía Data.

En las aceras y sobre el asfalto están pintados una serie de personajes alusivos de Navidad. NESTOR MENDOZA

¿Cómo surgió la idea barrial?

Deny Flores, uno de los organizadores del evento, recuerda que la idea de realizar el paseo navideño surgió en diciembre de 2020, en plena pandemia. “Muchas familias perdieron seres queridos y el vecindario estaba de luto. Pero teníamos que sobreponernos y para levantarnos del dolor y con la Navidad tan cerca, decidimos unirnos y conmemorar la fecha con el alma, con toda la alegría posible pese al agujero que sentíamos dentro. Fue un acto de resiliencia, que en efecto nos ayudó y que lo seguimos haciendo”, expresa.

Colombia Mejía, miembro del equipo organizador, aseguró que hace dos meses iniciaron los trabajos entre la comunidad para dar vida al vecindario. “El dueño de cada casa es responsable de adornar la fachada de su vivienda y sus aceras, y es responsable de hacerlo teniendo en cuenta lo que vivimos. Es un esfuerzo colectivo de todos los habitantes. La empresa privada nos ha colaborado con la logística, así como fundaciones como Manos Unidas, que se ha encargado de traernos personajes navideños gigantes y juguetes para los niños. Acciones como estas unen al barrio, no puedo sentirme más orgullosa y afortunada”, aseguró Mejía.

