La alcaldesa Guayaquil, Cynthia Viteri, quien el pasado 19 de marzo de 2020 informó ser portadora de la COVID-19, saldrá a un recorrido de obras luego de 22 días de confinamiento, a partir de su aviso.

Los funcionarios públicos no logran escapar del COVID-19 Leer más

Conforme a los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, se considera que una persona puede dejar de ser infectante, luego de que de se haya realizado dos pruebas de coronavirus que arrojen negativo. Esto, tras dos semanas de superada la sintomatología.

Cynthia Viteri debe donar plasma.

Ella estuvo contagiada y se curó, ¿cierto? — Pedro Granja (@PedritoExtranja) April 6, 2020

Según el departamento de comunicación del Municipio de Guayaquil, Viteri pasó satisfactoriamente las dos pruebas de seguridad. En ese sentido, EXPRESO solicitó la documentación médica para confirmar dicha aseveración, dada la porción de incredulidad en redes sociales sobre su enfermedad, generadas antes y después de su recuperación.

¿Con qué medicamentos trataron a Cynthia Viteri para que durante su "aislamiento", desde el primer día no haya mostrado síntomas de alarma? — Gabriel Cevallos V 🇪🇨 (@gabcevallosv) April 1, 2020

"Ayer recibí los resultados de los nuevos exámenes de COVID19 tomados la semana pasada y gracias a Dios he superado la enfermedad. Durante semanas, he estado trabajando mediante llamadas y videoconferencias, hoy me incorporo al trabajo", escribió en su cuenta de Twitter. Pese al permiso médico, aseguraron, Viteri asistirá al recorrido con un traje de bioseguridad, con la finalidad de “no recaer”.

Ayer recibí los resultados de los nuevos exámenes de COVID19 tomados la semana pasada y gracias a Dios he superado la enfermedad. Durante semanas he estado trabajando mediante llamadas y videoconferencias, hoy me incorporo al trabajo en territorio en defensa de Guayaquil. pic.twitter.com/lbAlU3qwh4 — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) April 9, 2020

Coronavirus: Inquietud por el cerco preventivo municipal Leer más

El motivo de salida de Viteri, que comenzará a las 10:00 de este jueves 9 de marzo, responde a un recorrido por la exmaternidad Enrique Sotomayor, con el objetivo de constatar “los avances de la segunda fase de la obra en adecuación”, cita un comunicado. Asimismo, realizará un itinerario en el Centro de Convenciones, donde también se está realizando una adecuación para pacientes con coronavirus.

Los comunicadores que decidan cubrir dicha actividad, tendrán que asistir con mascarilla y guantes de manera obligatoria. De lo contrario, “no se les permitirá el ingreso", detallaron.