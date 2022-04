En el sector Voluntad de Dios, la inseguridad no para y tiene encerradas a las familias que, advierten, no se sientes protegidas ni en paz ni siquiera en los espacios públicos.

Este 21 de abril, la Unidad de Prevención de Invasiones y Asentamientos Ilegales del

Municipio de Guayaquil, participó en un operativo con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares; y en la intervención se retiraron ocho estructuras que servían de viviendas o guaridas, y estaba abandonadas o inconclusas, y en ellas se halló hasta armas.

Maritza Haro, directora de la Unidad de Prevención, señaló que en las estructuras retiradas se encontraron armas de fuego, droga y un dron. “Ante denuncias constantes de ciudadanos se actuó; estas estructuras estaban siendo utilizadas para actividades ilícitas por lo que se realizó el operativo”, informó.

Algunas de las armas y balas que se encontraron en el operativo. Cortesía

En diciembre pasado, como lo publicó entonces EXPRESO, las autoridades retiraron estructuras levantadas en los predios municipales Jardines del Sinahí y Mi Lote 4. También en enero último, lideraron un operativo para el retiro de 10 estructuras de caña deshabitadas, que invadían terrenos municipales en Lomas de la Florida.

Guayaquil: Tras las denuncias ciudadanas, fueron intervenidas las estructuras del norte y del centro. Los habitantes piden que los controles no paren, por la inseguridad que ahí se percibe.https://t.co/MtEDBS5N2A — Diario Expreso (@Expresoec) January 23, 2022

En ambos sitios, tal como ha sucedido ahora, se hallaron herramientas y elementos que ponen en riesgo la vida de la comunidad. "Me llama la atención, sin embargo, que ahora se haya encontrado un dron. ¿Para qué será? ¿Para que nos monitoreen? ¿Para marcar un mata de dónde y cómo poder robar? Da miedo. Me apena tanto que estemos hoy así", señaló Freddy González; habitante del sector que pide a la Policía que los operativos no paren.

La ciudadanía pide que haya un equipo destinado a hacer controles sorpresa de este tipo, en todos lados. "Incluso debajo de los puentes, se han hallado armas y balas; machetes y piedras, se ha hallado de todo. ¿Hasta cuándo seguir así? Por eso que ahora nadie se atreve a caminar por ningún sitio. De día o de noche, da igual. Te atacan sin importar los horarios", advierte Wilson Santana, habitante de la calle Esmeraldas.