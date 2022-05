Los jóvenes lamentan no tener espacios para jugar y hacer deporte en Guayaquil.

Luego de que la ciudadanía denunciara que en Guayaquil hacen falta espacios al aire libre y seguros para entretenerse, el Municipio de Guayaquil informó que está trabajando en un proyecto para hacer actividades deportivas gratuitas en el Malecón.

Según precisó en un comunicado la tarde de este 4 de Mayo, el Concejo Municipal de Guayaquil aprobó -por mayoría- la suscripción de un convenio con la Fundación Malecón 2000 para la implementación de ‘Malecón al aire libre’. Una iniciativa que promueve el deporte al aire libre, de forma diaria y gratuita.

El proyecto tiene la finalidad de realizar actividades deportivas programadas diariamente, así como eventos a realizarse durante los fines de semana, además de la delineación de una ruta de bicicletas, que estará ubicada en la parte norte del espacio. El proyecto tiene una duración de un año y se implementará inmediatamente una vez suscrito el convenio con el Cabildo.

La semana pasada precisamente, EXPRESO publicó una nota en la que los jóvenes hablaban de las pocas opciones que tienen para entretenerse en la ciudad. Alertaron que los parques están descuidados y que no son sitios seguros, además de que en ellos son pocas también las actividades que se pueden realizar.

"No hay pistas de nada, tampoco canchas o pequeñas pistas. La mayoría apenas tiene áreas verdes, y casi siempre marchitas. Como adolescentes no tenemos entonces cómo y con qué jugar. Es triste", aseguraba días atras Lucas Roldós, habitante de Urdesa.

Respecto a esta iniciativa, la comunidad pide que se replique en los vecindarios donde las actividades comunitarias y familiares sean nulas o contadas. "En el barrio Garay, donde la gente es muy unida, por ejemplo no hay espacios para hacerlo. No hay un solo parque. ¿Por que no replicar este proyecto en el sitio, habitando además un área de juego? En Guayaquil faltan aún muchas cosas para mejorar la convivencia. Lo planteado ahora es un buen paso", explicó Julian Mejía, habitante de ese vecindario.