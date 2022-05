Guayaquil: una sala dedicada a Star Wars en el Museo Municipal

Una sala dedicada a la saga Star Wars es el resultado de una alianza entre el Museo Municipal de Guayaquil en alianza con la Orden 66 Ecuador (grupo de coleccionistas y fanáticos).

La exposición estará abierta desde el 4 al 13 de mayo de 2022, en el horario de 10:00 a 17:30. La muestra contará con figuras de colección, libros, cómics, androides, autógrafos de actores de la saga, dioramas, novelas, cascos, armas, réplica de escultura de Han Solo congelado en Carbonita y replica de una Caja Kenner, para que las personas se puedan fotografiar.

Así lo dio a conocer el Cabildo en un comunicado, en el que el sábado 7 de mayo, además de la exposición, se realizará una activación para que asistan todos los seguidores Star Wars desde las 10:00 a las 12:30.

En lugar estarán presentes varios personajes de la saga, adelantó la entidad.

Para saber

Star Wars Day nació a raíz de una publicación en el diario británico London Evening News del 4 de mayo de 1979. Se trataba de una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país. "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", decía el escrito que dio lugar a un juego de palabras con 'May the Force be with you' ('Que la fuerza te acompañe'), frase emblemática en la saga. La nueva frase, sin embargo, no se popularizó hasta varios años después.