Municipio justifica eutanasias y denuncia a gestión anterior tras críticas

El Municipio de Guayaquil emitió este martes 20 de mayo de 2025 un comunicado en respuesta a las denuncias de la Fundación Rescate Animal, defendiendo su gestión al frente de la Dirección Pro Animal.

El cabildo asegura que todas las eutanasias realizadas este año fueron decisiones clínicas, no administrativas, destinadas a "aliviar sufrimientos irreversibles" y no a controlar la población.

Las cifras, explicadas por el Municipio

"Nuestro protocolo prioriza siempre la vida, pero no prolonga el dolor sin retorno", sentenció la entidad.

Según el Municipio, entre enero y abril de 2025 se practicaron 56 eutanasias, todas justificadas por diagnóstico veterinario y respaldadas por la ordenanza municipal. De estas, el 60.71% correspondieron a enfermedades terminales sin posibilidad de tratamiento y el 39.29% a afectaciones morfológicas o neurológicas graves con dolor permanente.

Se destacó que el 75% de estos procedimientos fueron autorizados por los tutores de los animales, mientras que el resto fueron animales rescatados sin cuidador en situaciones críticas. "¿La diferencia con el pasado? Hoy cada caso está firmado, documentado, trazado", enfatizó el comunicado.

Frente a las acusaciones de una disminución en la atención, el Municipio desmintió las cifras de Rescate Animal, calificándolas de "comparaciones falsas y descontextualizadas" que confunden "consultas" con "atenciones" y comparan periodos de manera incorrecta.

"Hoy todo queda registrado: antes muchas atenciones simplemente no se contabilizaban", explicó el cabildo. Presentaron datos comparables entre enero y marzo, indicando un incremento del 37.5% en consultas médicas (de 21.647 en 2024 a 29.769 en 2025) y un aumento del 6.79% en atenciones médicas generales (de 38.102 en 2024 a 40.689 en 2025).

El Municipio contextualizó las 56 eutanasias, señalando que representan solo el 0.17% del total de consultas médicas. "De cada mil animales atendidos este año, 998 fueron salvados o tratados. Solo dos murieron, con criterio clínico y respeto a la normativa", detallaron.

Además, informaron que la Dirección de Pro Animal ha interpuesto una denuncia en Fiscalía por posibles irregularidades cometidas en la gestión anterior, argumentando que en 2024 (gestión de Molineros) "nada fue registrado con responsabilidad".

Finalmente, el Municipio reafirmó su postura: "Aquí no se improvisa. Se actúa con compasión clínica, no con impulsos políticos (...) No sacrificamos. Aliviamos. No encubrimos. Documentamos. No retrocedemos. Mejoramos".

Contexto del comunicado

Esta nueva comunicación del Municipio de Guayaquil es la respuesta más reciente a una serie de declaraciones y denuncias que han marcado la agenda sobre el bienestar animal en la ciudad.

La polémica se intensificó cuando la Fundación Rescate Animal Ecuador hizo públicas cifras que calificó de "alarmantes". La organización señaló un presunto incremento del 250% en el promedio trimestral de eutanasias realizadas por la entidad municipal en los primeros meses de 2025, comparado con todo el año 2024. Además, advirtieron sobre una aparente disminución en los servicios veterinarios.

Ante estos señalamientos, el alcalde Aquiles Álvarez sugirió que Eliana Molineros, exdirectora de Bienestar Animal, estaría detrás de las acusaciones. Molineros, por su parte, rechazó las declaraciones del alcalde y negó cualquier implicación, acusando al burgomaestre de una "campaña de descrédito" en su contra.

