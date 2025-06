Municipio de Guayaquil reparará Centro de Bienestar Animal: ¿cuánto dinero invertirá?

Un mantenimiento a la vista. Tras varias semanas de controversia por la gestión de la Dirección Pro Animal del Municipio de Guayaquil, se ha subido un nuevo proceso al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), destinado a la infraestructura de este departamento.

El Municipio de Guayaquil destinará $91,460.71 dólares para el mantenimiento correctivo del Centro de Bienestar Animal, ubicado en la avenida Francisco de Orellana.

Municipio sobre eutanasias en 2024: “Que no haya registros no significa que no pasó”