Municipio desalojó a 120 comerciantes informales en Peca

Este 7 de mayo, el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano (Cuacme) acudió al sector de Peca, en la vía Daule, para garantizar el libre tránsito en las vías. En el sector se encontraban 120 comerciantes informales.

El operativo permitió recuperar el espacio público para el libre tránsito de los peatones, quienes tenían dificultades para circular por las veredas ya que estas se encontraban copadas de vendedores ambulantes, que causaban aglomeraciones.

En Las Iguanas y el bloque 2 de Bastión Popular los miembros del CUACME también desalojaron a comerciantes informales de la vía pública.

Los comerciantes incluso llegan a generar congestionamientos en las vías. Cortesía

Desde hace algunos meses, usuarios del lugar empezaron a solicitar a las autoridades que se realicen control, para frenar precisamente el desorden que se formaba.

"Hubo días que aquí todo era un relajo, había personas sin mascarilla aun cuando el nivel de contagio era elevadísimo. Tenemos miedo, al menos yo lo tengo. No podemos permitir tanta desfachatez. La gente quiere trabajar, está bien. Pero debe seguir normas. Ahora y siempre", señaló Cynthia Chávez, cliente.

Para Melinda Carrasco, también usuaria, es vital que este tipo de operativos se mantenga, al menos hasta que el nivel de contagio del coronavirus se reduzca. "Aquí los vendedores se ponen con sus productos en la calle, con suerte en la acera y si no en la tierra... Su presencia achica las calles, a veces no hay por donde pasar y todo se vuelve incómodo. No es tiempo de romper las normas, ya suficiente con lo que tenemos", agregó la adulta mayor, también residente de la zona.

Sauces. Frente al mercado de Sauces IX, el comercio informal se ve reflejado hasta en los espacios que eran utilizados como paradas de buses. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

Frente a este escenario, que se replica en otros puntos de Guayaquil, como la bahía, el mercado de Sauces IX, y los exteriores del centro comercial Plaza Mayor; la ciudadanía hace un llamado al cuidado. "¿Acaso no están hartos de ver a la gente morir y rogar por un cupo en un hospital? Piensen, por favor. Eviten formar y ser parte de las aglomeraciones. Todas las semanas hay fiestas clandestinas, igual bares y prostíbulos de este tipo... Es horrible vivir así. ¿Cuándo vendrán sanciones más severas?", cuestiona Miranda Zambrano, habitante de la cuarta etapa de la Alborda.