Municipio de Guayaquil: “El derecho de autor no está sujeto a remuneración”

Que no se procederá el pago de $ 1.000 porque no existe un uso indebido de las citas seleccionadas y la naturaleza del proyecto Letras Vivas no requiere cesión de derechos por parte del autor. Esa fue la respuesta que recibieron las escritoras Andrea Crespo y Maritza Cino por parte de la directora de Cultura del Municipio de Guayaquil, María José Félix, luego de que ellas solicitaran esa cantidad de dinero como pago por la compra de cesión de derecho de autor a los artistas vivos, por el uso de los versos que componen este proyecto, cuyo contrato supera los 300.000 dólares.

En el documento, al que tuvo acceso Diario EXPRESO, el Municipio justifica que no puede pagar los $ 1.000 a las escritoras amparándose en tres puntos del artículo 212 del Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, Creatividad e Innovación.

“En el proyecto Letras Vivas se realiza una promoción y uso justo de la obra literaria, no constituye una violación a los derechos patrimoniales y por lo tanto no están sujetos a remuneración alguna, porque no atenta contra la normal explotación de la obra y no causa perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de los derechos”, argumenta la entidad en el documento.

Crespo supo este argumento en una reunión a la que fue llamada el lunes pasado, luego de las publicaciones de este Diario sobre el tema. Ella rechaza esta postura, ya que considera que se vulneran los derechos de los titulares. “Siempre y cuando no exista perjuicio moral, pero eso sí existe porque no nos dijeron dónde está la obra, cuánto tiempo va a estar... Ese mismo artículo con el que fundamentan el no pago es el mismo artículo que dice que han hecho agravio moral”, cuenta la también catedrática, al hacer hincapié que no entablará acciones legales, ya que sería en vano, pues el Municipio no le dará nada.

Lo que sí pondrá en marcha es su retirada del proyecto y que su frase no se plasme en una de las paredes que forman parte de Letras Vivas. “No es una cuestión personal o pelea. Hay que hablar de derechos de autor, y un trabajo pagado. La Dirección de Cultura no debe usar la ley para justificar el no pago porque si lo hace prácticamente la distribución cultural, llamada a fortalecer el sector, lo está vulnerando”, agregó Crespo, quien la tarde de ayer envió estos requerimientos, a través de una carta, dirigida a María José Félix.

Pero Crespo no es la única que declina su participación en el comentado proyecto municipal. Maritza Cino es otra de las escritoras que seguirá la misma vía. Aunque ella mantuvo ayer una reunión con el Cabildo, señala que la entidad reconoció que no hubo una adecuada comunicación en el proceso del proyecto y eso, a su juicio, ha afectado a muchas personas que han expresado su punto de vista.

“Mantuve mi decisión de no participar en el proyecto por cómo se desarrolló el mismo y que no va a ser estimulado económicamente siendo nosotros los autores de los versos. La reunión fue positiva, manifestaron sus disculpas por el proceso de comunicación”, acotó Cino, quien tampoco permitirá que se pinte su frase en las paredes guayaquileñas.

Luis Carlos Mussó también tuvo una cita con el Municipio, el pasado martes, pero afirmó a este Diario que se abordaron temas vinculados a cultura. “Llegamos a un acuerdo de uso de textos, y se compartió como parte de los proyectos futuros los de carácter editorial”, dijo.

En días anteriores Andrea Crespo pidió al Cabildo que a cada autor sea entregado ese monto en relación al costo cancelado por pared al contratista y trabajadores técnicos de los murales (el valor por metro cuadrado es de $ 15,22, reveló el portal La Historia).

Proyecto. Letras Vivas contempla pintar 50 paredes en Guayaquil. El valor por metro cuadrado es de $ 15,22, reveló el portal de investigación La Historia. Archivo

Mientras Crespo y Cino declinan ser parte de Letras Vivas, el Municipio de Guayaquil, a través de la Dirección de Cultura, llamó a los demás autores para socializar, ahora sí, los detalles del proyecto.