Municipio de Guayaquil negocia pago de $ 115.000 por limpieza del Bicentenario

Busca un acuerdo con RUBA S.A. para evitar un juicio y más intereses por un servicio de desinfección prestado en 2024

El Municipio de Guayaquil analiza un acuerdo de mediación con la empresa RUBA S.A. para resolver una deuda de 115.810 dólares, correspondiente al servicio de desinfección, limpieza y descontaminación del Hospital Bicentenario, realizado entre el 28 de marzo y el 10 de junio de 2024.

Así se lee en los anexos del punto 4 de 6 de la orden del día que llegará a la mesa del Concejo Cantonal el jueves 13 de noviembre. Se trata del informe jurídico Nro. DAJ-CP-2025-7327 para conciliar y transigir, así como para suscribir el Acta de Acuerdo de Mediación.

De acuerdo con el informe jurídico, elaborado por la Procuraduría Síndica Municipal y remitido al alcalde Aquiles Álvarez, la compañía ejecutó las labores de limpieza pese a que su contrato había finalizado, debido a que la nueva licitación fue suspendida temporalmente por el Sercop, lo que obligó a mantener el servicio activo para garantizar condiciones sanitarias en el hospital.

Durante ese periodo, el Municipio recibió y supervisó los trabajos sin objeción, según los reportes técnicos firmados por la Dirección General de Aseo Cantonal y Servicios Especiales.

Municipio reconoce el servicio prestado y prepara un acuerdo extrajudicial

El valor adeudado se estableció en $115.810, correspondiente a 74 días de servicio. La Dirección Financiera determinó además que, de llegar a un litigio, el Municipio podría terminar pagando $17.549,91 adicionales por intereses legales, por lo que la Procuraduría considera “conveniente” llegar a un acuerdo extrajudicial.

El informe recomienda que el Concejo Municipal autorice al alcalde a firmar el acuerdo de mediación con RUBA S.A., en cumplimiento de lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD).

De concretarse, el Municipio evitaría un proceso judicial y el pago de intereses, cerrando así una controversia iniciada por la empresa ante el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado bajo el número 0414-DNCM-2025-GUA.

