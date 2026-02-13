Municipio de Guayaquil dedica vía en Urdenor a líder de Turquía: ¿quién fue Atatürk?

El Municipio informó que una vía en la ciudadela Urdenor, en el norte de la ciudad, ahora lleva el nombre de Mustafa Atatürk

Guayaquil suma una nueva denominación a su mapa urbano. El Municipio informó que una calle en la ciudadela Urdenor, en el norte de la ciudad, ahora lleva el nombre de Mustafa Kemal Atatürk, figura clave en la historia de Turquía.

La designación fue aprobada el 24 de abril de 2025, tras cumplir con todos los procedimientos municipales establecidos, informó la entidad este viernes. La vía tiene aproximadamente 400 metros y conecta las avenidas Juan Tanca Marengo y Francisco de Orellana, atravesando la ciuadela Urdenor.

¿Quién fue Mustafa Kemal Atatürk?

Mustafa Kemal Atatürk fue mariscal de campo, revolucionario y fundador de la República de Turquía, país que presidió entre 1923 y 1938. Es considerado una de las figuras políticas más influyentes del siglo XX por liderar la transformación del antiguo Imperio Otomano en un Estado moderno y laico.

Su legado incluye reformas políticas, educativas y sociales que redefinieron la estructura del país euroasiático.

Durante el acto oficial, la embajadora de la República de Türkiye en Ecuador, Basak Yalcin, destacó el significado simbólico de la designación.

“Hoy el nombre de este líder forma parte del paisaje urbano de Guayaquil. Este tipo de gestos, que pueden ser simbólicos, tienen un impacto real y duradero. Es una muestra clara del afecto y cercanía que existe entre Ecuador y Türkiye”, expresó.

La ciudadela Urdenor cuenta con una vía que lleva el nombre de Atatürk.

En representación del Municipio intervino Isabella Altuve Simon, quien formalizó la incorporación del nombre al espacio público.

“Guayaquil es una ciudad que se ha forjado mirando hacia el futuro y dialogando con otras culturas”, señaló durante el evento.

La nueva calle Mustafa Kemal Atatürk conecta dos arterias clave del norte: Juan Tanca Marengo y Francisco de Orellana, lo que le otorga visibilidad y tránsito constante dentro del sector.

