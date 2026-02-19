Municipio de Guayaquil anuncia cierre temporal de parques acuáticos

Cerrarán el 18 y 19 de febrero por mantenimiento, informó el Municipio. La atención se retomará el viernes 20

Los parques acuáticos no abrirán el 18 y 19 de febrero.

Guayaquil vivió un intenso feriado de Carnaval, con decenas de ciudadanos que acudieron a los parques acuáticos y piscinas populares de los barrios para disfrutar de los días de descanso. Tras la alta afluencia, el Municipio de Guayaquil anunció trabajos de mantenimiento en estos espacios recreativos.

La empresa pública Parques EP informó que el miércoles 18 y jueves 19 de febrero los parques acuáticos permanecerán cerrados para ejecutar labores que permitan “seguir brindando espacios seguros y en óptimas condiciones”, se detalla en el comunicado oficial.

¿Cuándo se retomará la atención?

De acuerdo con la entidad municipal, la atención en los parques acuáticos se retomará con normalidad el viernes 20 de febrero, una vez concluidos los trabajos de mantenimiento preventivo.

Los 18 parques acuáticos de Guayaquil ahora son administrados por Parques EP, con espacios seguros y en óptimas condiciones para todos. #AsiSeHaceGuayaquil @alcaldiagye @taticoronelf pic.twitter.com/FPKHnKDFfx — Parques EP (@parquesgye) February 19, 2026

“Informamos a la ciudadanía que el 18 y 19 de febrero los parques acuáticos permanecerán cerrados por mantenimiento”, precisó la institución.

Cabe recordar que 18 parques acuáticos son administrados por Parques EP en distintos sectores de la ciudad, espacios que durante el feriado registraron una importante concurrencia de familias, niños y jóvenes.

Entre los espacios administrados por la empresa municipal constan la laguna de Sauces VI, Coviem y la laguna Perimetral. Estas tres cuentan con un horario de atención específico: operan de jueves a domingo, de 10:00 a 16:00.

Antes la competencia la tenía la Fundación Siglo XXI, pero esta fue liquidada durante la administración de Aquiles Álvarez.

