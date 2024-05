Guayaquil: El Municipio cancela su homenaje a Star Wars

La fuerza ya no está con el Puerto Principal. El Municipio de Guayaquil canceló el homenaje a Star Wars que tenía planificado con motivo del 4 de mayo, o más conocido como ‘May the fourth’ por los fanáticos de la franquicia.

El Cabildo anunció la tarde de este 2 de mayo que el espectáculo quedó suspendido por razones de fuerza mayor, pero sin dar mayor detalles de la causa.

La actividad que iba a realizarse en el Museo Municipal contaba con un cronograma amplio, entre ellos estaba la proyección de películas y la presentación de la Orquesta Filarmónica Municipal para que toquen las canciones emblemáticas de la franquicia. Además, se había realizado la invitación de la agrupación Orden 66 Ecuador, un club de fans y coleccionistas de esta saga para que expongan sus figuras de personajes como Luke Skywalker, Yoda, Obi Wan Kenobi y más.

“May the force be with you” (que la fuerza te acompañe), es una de las frases célebres de la cinta, y debido a su similitud sonora con la ‘may four’ (mayo 4), los fanáticos han tomado esta fecha para celebrar esta obra.

Este cariño al filme generó emoción entre varios ciudadanos que estaban ansiosos por asistir al evento, incluso llegaron personas de provincias vecinas que, al escuchar del programa, contemplaron visitar la ciudad. Como es el caso de Ignacio Mosquera, de Quevedo, provincia de Los Ríos, que estaba buscando la excusa perfecta para celebrar la fecha, pero ahora sus planes se han desvanecido, al igual que un jedi -caballeros que aparecen a lo largo de esta saga- al momento de su muerte.

“Ya tenía planeado hacer una maratón de Star Wars, pero cuando vi que harían una exposición de las colecciones y traerían un orquesta para tocar sus canciones, me emocioné mucho. Pero veo que retorno al plan original, sentarme a ver películas”, comentó.

Asimismo, a Priscilla Mera lamenta que se haya cancelado estas presentaciones, en especial la intervención musical. "Los chicos de la Orquesta probablemente estuvieron semanas practicando hasta el cansancio. Es probable que ya sea tarde, pero ojalá puedan hacer algo por el día de Star Wars", dijo Mera.

