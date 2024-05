¿Fan de Star Wars? Guayaquil rendirá un homenaje este 4 de mayo

El 4 de mayo es el Star Wars Day, fecha de celebración en homenaje a la franquicia creada por George Lucas, y Guayaquil también se sumará a las ciudades de todo el mundo que realizarán una serie de eventos por este día.

Por ejemplo, este sábado 4, en el Museo Municipal, habrá un espectáculo en el que participará la agrupación Orden 66 Ecuador y la Orquesta Filarmónica Municipal, que interpretará las principales canciones de las películas de Star Wars.

Leonardo Hidalgo, una exposición inspirada en Star Wars Leer más

Este acto, organizado por la dirección municipal de Patrimonio Cultural, se ejecutará desde las 10:00 hasta las 16:00. En el sitio también se proyectarán películas, de manera gratuita.

La proyección de Rogue One y Episodio 4 será de 10:00 A 14:30. Mientras que el concierto de la Orquesta Filarmónica será a partir de las 16:00.

“May the force be with you” (Que la fuerza te acompañe), es la frase en inglés que aparece a lo largo de la saga, que suena parecida a “may four” (mayo 4), por lo que de ahí surge la celebración.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ