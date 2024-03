El Municipio anuncia acuerdo con comerciantes clausurados de la Bahía

Luego de cinco días sin laborar, los comerciantes de la Bahía, podrían volver a abrir sus locales tras el acuerdo anunciado por el Municipio de Guayaquil

Bahía de Guayaquil: incertidumbre ante clausura masiva de locales Leer más

La noche del pasado viernes 1 de marzo, representantes del Cabildo llegaron hasta las calles del centro para clausurar 319 locales que, según lo dicho por el Municipio, incumplen con las normativas.

Desde ese día, los comerciantes han realizado algunos actos de protestas para pedir que los comercios sean reabiertos, sin embargo, las acciones no han dado frutos.

"Vivimos del día a día y si no trabajamos no tenemos para darle de comer a la familia. Con nosotros que somos trabajadores son muy severos, pero hay cientos de delincuentes en las calles y no hacen nada", vociferaba uno de los comerciantes que reclamaba este miércoles para que su negocio sea reabierto.

#Guayaquil

Incidentes en la reunión de dueños de locales de bahía con autoridades del Municipio, comerciantes afirmaron que no los dejaron entrar con celulares y que la sanción está siendo demasiada injusta porque tienen varios días sin trabajar debido a la clausura de sus… pic.twitter.com/CteRLnIKfm — Minuto & Medio (@MinMedio) March 6, 2024 #Guayaquil

Incidentes en la reunión de dueños de locales de bahía con autoridades del Municipio, comerciantes afirmaron que no los dejaron entrar con celulares y que la sanción está siendo demasiada injusta porque tienen varios días sin trabajar debido a la clausura de sus… pic.twitter.com/CteRLnIKfm — Minuto & Medio (@MinMedio) March 6, 2024

Finalmente, este miércoles 6 de marzo, el Municipio anunció un acuerdo con 15 asociaciones que habían estado afectadas.

Locales clausurados en la Bahía buscan una solución para volver a trabajar Leer más

La firma del acuerdo incluye el compromiso por parte de los comerciantes en regularizarse con el ingreso de una solicitud que contiene: Copia de cédula, papeleta de votación, no adeudar al Municipio y certificado de no tener antecedentes penales.

El titular de DACMSE, Fernando Cornejo, explicó que “una vez cumplido con los requisitos se levantará la clausura en 24 horas. Sobre aquellos comerciantes que tienen deuda con valores altos en el Municipio, la DACMSE, por autorización del Alcalde, se compromete a dialogar con la Dirección Financiera para que se les permita realizar un convenio de pago", mencionó Cornejo.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ