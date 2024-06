Las multas de tránsito de Playas, sin lugar para pagar

Las denuncias por las multas ‘fantasmas’ generadas por los fotorradares han sido un inconveniente que constantemente se ha denunciado en los últimos años, como ha venido publicando EXPRESO. Sin embargo, a esa problemática, ahora se suma que los sancionados en el cantón Playas no tienen dónde pagar las infracciones cometidas.

Daniela Andrade es de Guayaquil, pero hace varias semanas visitó el cantón Playas. Al volver a la ciudad, le llegó la notificación de que tenía una multa de tránsito por exceso de velocidad en Posorja, pero al querer pagarla, se percató de que no podía hacerlo por ninguna de las opciones que ofrece la página web de la CTE.

“Intente hacerlo en línea, pero salía que no tenía deuda en el sistema. Fui a los bancos que supuestamente deberían cobrar y todos me dijeron que hace varias semanas ya no tienen ese servicio activo. ¿Ahora cómo pago la multa?”, dijo desesperada la conductora, que confiesa no recordar haber superado el límite de velocidad, pero prefiere cancelarla antes que se cumpla el plazo que le permite pagar el 50 % de la deuda total ($ 138).

Conductores no pueden pagar las multas por falta de sistema en la UTM Nestor Mendoza

“Desde que me enteré traté de pagarla, pero no he podido por más que he ido de banco en banco. Es un tremendo problema porque pasarán los días y si no lo hago también me aumentarán intereses y nadie me da respuesta”, dijo molesta, al hacer hincapié en que también se acercó a la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) en busca de respuestas, pero le indicaron que este cobro era exclusiva competencia de la Unidad de Tránsito Municipal de Playas (UTM).

EXPRESO pudo conocer que el problema se debe a que la UTM no puede cobrar ninguna multa de tránsito porque no hay sistema desde hace varias semanas, pero nadie explica con precisión la razón por la que no se puede pagar las sanciones en ninguno de los puntos de pago asignados por la autoridad.

En uno de los sitios de atención, un empleado dijo a EXPRESO que la Unidad de Tránsito Municipal no habría cumplido con los compromisos que tiene con los puntos de pago, que son cinco en Playas y tres bancos en Guayaquil, y que por eso estaría suspendido este servicio.

EXPRESO solicitó una entrevista con Juan Nikola, director de la UTM, pero respondió que sobre el tema se trate directamente con el alcalde de Playas, Gabriel Balladares, a quien también se lo buscó; pero desde el Departamento de Comunicación aseguraron que en el transcurso de la tarde del pasado 5 de junio. No obstante, pasó la fecha y la entrevista no se concretó.

Como no he pagado dos multas, no puedo matricular el carro y eso solo es culpa de la propia UTM. Elías Román ​morador de Posorja

Por otra parte, también se solicitó una entrevista con un representante de la Comisión de Tránsito del Ecuador, pero tampoco fue concedida.

Un conductor, quien solicitó que no se publicara su nombre para evitar posibles represalias, dijo que le preocupa que cuando ya se habilite el sistema de pago, el valor a pagar se haya duplicado o hasta triplicado. ¿Entonces quién va a responder por esos aumentos del que nosotros no tenemos la culpa?, cuestionó.

“La UTM nos tiene descontentos a todos, tampoco desde hace meses está haciendo la revisión de vehículos”, comentó Policarpio Gonzabay, dueño de una camioneta que a la fecha no ha sido revisada.

Esta problemática afecta principalmente a los moradores de Playas y Posorja, que denuncian estar de brazos cruzados ante la falta de sitios para cancelar sus deudas por multas de tránsito. Más de uno teme que esto pueda derivar hasta en prisión para ellos o la retención de sus autos.

“Como no he pagado dos multas de tránsito, no puedo matricular el carro y me paran los vigilantes y se me lo quieren llevar. Eso no es justo porque es por culpa de ellos mismos”, reclamó Elías Román, morador de Posorja, quien además confesó que su licencia también está a punto de caducar y tiene multas que no puede pagarlas.

SANCIÓN 50 % de descuento



tiene multa por velocidad si se paga en los primeros 20 días. No se puede aplicar.

“A Playas parece que le han caído las siete plagas: no hay obras, estamos llenos de basura, las calles están llenas de hueco y polvo; y para rematar, ahora no hay dónde pagar las supuestas infracciones de tránsito”, dijo con enojo Cristian Bohórquez, un taxista que tiene una multa de $ 138, por una infracción que asegura que no cometió, pues el día que le notificaron de la sanción no trabajó.

Camilo Mendieta, residente de El Morro, presentó otro reclamo por la inconsistencia de los radares en las carreteras. “Esos radares que están ubicados entre Progreso y Playas no sirven, toman fotos, pero no marcan la velocidad. Sabrá Dios cuántas multas injustas salen de ahí”, protestó el transportista, quien realiza un pedido a las autoridades de Playas.

“Señor alcalde, y directivos de la CTE y la UTM, necesitamos que se nos habiliten los puntos de pago. Nadie va a pagar los intereses por nosotros. Exigimos una solución inmediata. Todos estamos siendo afectados por su incompetencia. Queremos pagar, pero ustedes por la razón que sea simplemente no nos dejan”, exclamó Mendieta.