Mujer y niña fallecen en siniestro el que está involucrado un auto de Segura EP

Pesa la indignación ciudadana. La tarde de ese 21 de septiembre en Guayaquil, una mujer y una niña fallecieron en un accidente de tránsito en el sector del Stella Maris, en el Guasmo Sur. El hecho, en el que está involucrado un vehículo de Segura EP, ocurrió durante una persecución policial, según ha informado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

Conforme a los datos publicados, una camioneta de Segura EP se impactó contra la mujer y la menor que estaban en una motocicleta en una de las esquinas de esa zona mientras se realizaba una persecución a grupos delictivos. Testigos indicaron que mientras el patrullero de Segura EP perseguían a los delincuentes, otro vehículo se impactó contra la unidad y el patrullero fue a dar a la esquina donde estaban las víctimas. "Que se realicen las investigaciones correspondientes para que los responsables enfrenten las consecuencias y se haga justicia. Lamento profundamente la tragedia ocurrida", dijo al respecto Álvarez la noche de este 21 de septiembre a través de sus canales oficiales.

Lamento profundamente la tragedia ocurrida con el vehículo de Segura EP que ha causado la pérdida de dos vidas, entre ellas la de un menor, y dejado varios heridos.



El vehículo de Segura EP estaba realizando una persecución cuando otro auto lo impactó, provocando este trágico… — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) September 22, 2024

Así quedó la pared donde se estrelló el Vehículo. CARLOS KLINGER

En otro comunicado, la Alcaldía detalló que a las 16:55 el vehículo de Segura EP, que brindaba apoyo a la Policía durante la persecución, sufrió un accidente. "Inmediatamente tras lo ocurrido, se movilizaron al sitio unidades de emergencia para atender la situación y ayudar a las personas heridas. Los tres conductores involucrados fueron detenidos y trasladados a una unidad judicial para cumplir con los procedimientos legales. Será la Fiscalía quien determine las responsabilidades", se lee en el último comunicado publicado alrededor de las 20:20.

Según los habitantes del sector, en el otro vehículo involucrado en el siniestro estaba otra mujer con cuatro menores de edad que también salieron golpeados.

Una menor falleció en el accidente. Carlos Klinger

La ciudadanía exige investigar y sancionar

Frente a esta situación, la ciudadanía exige sancionar a los responsables de la tragedia; y a la par que de una vez por todas las autoridades se unan para frenar con la inseguridad que azota a la ciudad y, como resultado, da cabida a que hechos de este tipo ocurran.

"Si Guayaquil fuera una ciudad de paz no habría necesidad de perseguir a los antisociales que tanto daño, de una u otra forma, nos están haciendo. Nadie sale con la intención de rodar por la calle para matar, pero pasó. Ahora urge ver cómo sucedió todo. Y es triste, por donde se lo quiera ver es triste. Estas cosas no deberían pasar, simplemente no", pensó Laura Alvarado, quien habita en la avenida 25 de Julio, cerca de donde ocurrió el accidente.

Entre los pedidos de la ciudadanía también está que se investigue si los conductores de los vehículos involucrados en el choque tenían licencia. "Justo hoy se leía un artículo el cual decía que la gran mayoría de personas que manejan esos vehículos no tienen licencia profesional. La Alcaldía debe pronunciarse en torno a esto", publicó el usuario de X, Wlajo Vaes.

Examen de Contraloría desvela anomalías en la ATM

Cincuenta servidores de la Empresa Municipal de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, también conocida como ATM, no contaron con licencia profesional para conducir los vehículos operativos de la institución. Y, de 479 órdenes de movilización se observó que 16, destinadas para el traslado de los funcionarios en los feriados; no fueron autorizadas por la máxima autoridad o su delegado.

Estas son apenas dos conclusiones que, como publicó EXPRESO días atrás, detalla la Contraloría General del Estado (CGE) en el examen especial a la administración, control y uso del parque automotor, por el período comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de julio de 2023, de la entidad. Es decir, se examinó a las últimas administraciones municipales, incluidos los primeros meses de la actual, con Aquiles Álvarez al frente.

Diario EXPRESO hizo una revisión a este informe, de 56 páginas y de número DPGY-0183-2023, y que fue aprobado en diciembre anterior.

En los registros históricos del rastreo satelital se observó, además, que dos vehículos transitaron fuera de la jurisdicción de Guayaquil sin contar con la orden de movilización, y un vehículo transitó fuera del destino establecido en la orden de movilización. Es el caso de un automóvil que se movilizó fuera de la ciudad el 7 de septiembre de 2022. Mientras que el 10 de septiembre de ese año se indica que la orden tenía como lugar de destino el perímetro urbano, pero recorrió fuera de Guayaquil.

El otro caso fue el de una camioneta que se movilizó fuera de la ciudad, del 18 al 22 de abril de 2022, el 5 de septiembre de 2022 y el 18 de enero de 2023, sin tener orden de movilización.

Pero sin duda, uno de los puntos que más llamó la atención es que siendo la entidad de regular y controlar el tránsito de la ciudad, el equipo auditor validó el tipo de licencia de 112 servidores y que 50 de ellos no contaron con la licencia profesional para la movilización de automóviles y camionetas para aquellos que manejaron con licencia tipo B y, en el caso de los motorizados, sin la licencia tipo A.

