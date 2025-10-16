Muere Jorge Villacreses, experto en seguridad y excandidato a alcalde de Guayaquil

Villacreses era conocido como el "Alguacil de la seguridad"; su deceso se registró este miércoles 15 de octubre

La noche del miércoles 15 de octubre se conoció el fallecimiento de Jorge Villacreses Guillén, empresario, experto en seguridad, y excandidato a la Alcaldía de Guayaquil. Tenía 57 años de edad.

Era médico ginecólogo de profesión, pero "no de ocupación", como él describió en su perfil de Linkedin. Se destacó como experto en seguridad privada, tenía un masterado en Ciencias de la Seguridad obtenido en Cambridge International University.

Era presidente de una empresa dedicada a ofrecer servicios de seguridad física y electrónica a empresas a nivel nacional.

Villacreses también se desempeñó como presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Integral (Anesi). Asimismo, ocupó diversos cargos públicos en las administraciones de Lucio Gutiérrez y Rafael Correa. Era poligrafista profesional y máster en Administración de Empresas.

Jorge Villacreses fue candidato a la Alcaldía de Guayaquil

Villacreses se presentó como candidato a la Alcaldía de Guayaquil en las elecciones del año 2019 por el Movimiento Ecuatoriano Unido Lista 4, con propuestas enfocadas a la seguridad ciudadana, como la utilización de drones para la vigilancia de la urbe.

Diversas entidades se han expresado ante el fallecimiento del empresario guayaquileño, entre ellas: Cámara Ecuatoriano Americana de Comercio, Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, Cámara Binacional Ecuatoriano Italiana.

Los restos de Villacreses serán velados a partir de este jueves 16 de octubre, a las 08:00, en la Sala Fe 1 del camposanto Jardines de Esperanza, en el norte de Guayaquil. La misa de cuerpo presente se desarrollará el viernes 17 a las 12:00.

