El MSP entregó información de pacientes COVID al Municipio

Aunque los datos no han sido revelados aún, el Ministerio de Salud Pública aseguró, a través de un comunicado emitido este 10 de septiembre, que la información de los pacientes con COVID-19 de Guayaquil, fue entregada ya al Cabildo el pasado 8 de septiembre.

El hecho se da, como lo publicó EXPRESO, luego de que la alcaldesa Cynthia Viteri, presentará una acción constitucional de acceso a la información contra el Ministerio de Salud Pública (MSP), en el Complejo Judicial Norte La Florida, precisamente por esta entidad no entregar la información.

La alcaldesa de #Guayaquil advierte que necesita conocer cuál es el número real de pacientes contagiados de #COVID19 para implementar posibles nuevas estrategias.

“Lo que está haciendo el Ministerio de Salud atenta contra la seguridad de los guayaquileños porque se guardan para si los datos, o no tienen ningún dato. En ambos casos, Guayaquil está en riesgo por razón del Ministerio de Salud. Debo aclarar que el IESS si está entregando los datos que tiene al COE Cantonal, lo cual desvirtúa cualquier obstáculo, que ellos dicen tener en la constitución. Esto no es una gripe, no es una enfermedad cualquiera, esto no es una enfermedad que le da a un grupo de personas, es una pandemia mundial... Al ser así, en vista del decreto presidencial, tiene la autoridad para solicitar todos los datos que requiera de todo el sistema de salud pública del país y privada del país”, enfatizó Viteri, al respecto. en ese entonces.

El informe de Salud, según precisa el comunicado, detalla datos como nombres, direcciones, números de identificación de las personas que resultaron positivo de pruebas RT-PCR y el total de personas contagiadas, e incluye datos sobre si el paciente es de la urbe porteña o de otros cantones o provincias; inclusive, aquellos que llegaron por vía aérea y cumplieron su Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO) hotelero y de ciudadanos que pertenecen a los cinco grupos vulnerables (mujeres embarazadas, menores de edad, personas con discapacidad, adultos mayores y personas con enfermedades catastróficas).

"El Ministerio de Salud Pública entregó esta información, acatando la disposición remitida por José Olvera Barboto, juez de la Unidad Judicial Norte Nro. 02 de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil, dentro de la Acción de Acceso a la Información Pública Nro. 09201-2020-01864, interpuesta por el COE Cantonal, pese a la prohibición de divulgarla sin la autorización expresa de su titular, ya que contraviene al derecho a la confidencialidad y a la protección de los datos personales de los ciudadanos", explica.

Sobre cuándo se darán a conocer estos datos que permitirán, según ha repetido el Municipio, evitar un rebrote de casos; la entidad no se ha pronunciado.