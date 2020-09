El carné, todavía inaccesible

El tiempo ha pasado solo para confirmar que, en Ecuador, sin privilegios o poder no se puede tener un carné de discapacidad. Dos meses han pasado desde que EXPRESO contó la historia de Daniel, el menor que perdió un ojo a causa de un cáncer y no ha logrado obtener su credencial. Dos meses han pasado y el calvario de la familia, que suma ya 20 meses de trámites y espera, sigue siendo el mismo.

En julio, tras la publicación de este Diario, el entonces vicepresidente, Otto Sonnenholzner, dio la orden de que se atienda el caso, pero la atención fue momentánea. “Me llamaron y me tomaron los datos, pero hace poco me enteré de que esa persona que hizo contacto conmigo ya no es trabajador público. Salió junto con el vicepresidente. Por lo tanto todo sigue igual. El sufrimiento sigue siendo el mismo”, lamenta decepcionada Alejandra Paredes, madre de Daniel, quien se queja de que el Estado no sea capaz de asegurar los derechos de su hijo.

Daniel tiene cuatro años y debe viajar cada tres meses a Colombia para seguir en la batalla contra un cáncer que en Ecuador no se trata. El carné le ayudaría a reducir el precio del boleto de avión.

Alejandra Paredes lleva en brazos a su hijo Daniel; y en sus manos, los certificados de la operación y tratamientos hechos en Colombia. Miguel Canales Leon

Apoyo En 2018, jugadores de Barcelona y Emelec donaron camisetas autografiadas para rifarlas y así apoyar la operación de Daniel, que costó $ 86.000.

El pequeño tiene cáncer retinoblastoma bilateral y por eso hubo que sacrificar uno de los ojos para evitar que el tumor llegue al cerebro. Los controles que requiere hacerse en el país vecino son para confirmar que los tumores están inactivos.

Pero pese a esta necesidad, el coordinador Zonal 8 de Salud, Francisco Pérez, que dice que todos los casos son importantes, no conoce en detalle el caso del menor (por no haber leído, al menos, su historia clínica); asegura que si el documento todavía no llega a manos de la familia es porque se inhabilitó el sistema tecnológico que se usa para emitir el carné, por las investigaciones que están siguiendo en contra de las personas que tienen el carné sin tener una discapacidad.

“En este tiempo no se han emitido nuevas credenciales a nadie. Estamos esperando que nos informen la fecha para empezar nuevamente con las calificaciones y así dar el carné”, asegura.

Pero el caso de Daniel es más complejo. Y es que una vez que Salud habilite el sistema, deberá conseguir los certificados nacionales, solo tiene los de Colombia, donde le han hecho las quimioterapias interarteriales que necesitaba para seguir viviendo; en Ecuador no se hace este tipo de quimios. “Todo es un proceso, trámites por todos lados”, piensa.

La última vez que viajó al chequeo fue en enero de este año, donde le indicaron que por la quimioterapia que recibió en el 2018 los tumores siguen inactivos, pero es por cinco años que debe seguir con la revisión médica en Colombia.

Hay que pensar en un pronto viaje y el pasaje para un adulto cuesta alrededor de $ 750 y del niño, $ 600. “Me ayudaría que Daniel tuviera el descuento por tener el carné de discapacidad, me ahorraría unos $ 100 y eso para mí ya es bastante”, dice Paredes.

Así como Daniel hay decenas de personas esperando tener su carné y por ello varios colectivos han hecho plantones exigiendo este derecho. “Nos sentimos impotentes porque han retirado el bono a personas que realmente lo necesitan, por no tener el documento de discapacidad”, manifiesta Diana Medina, líder comunitaria de Fertisa, quien ha participado en los reclamos públicos pacíficos que se han hecho por el tema de los carné.

“Personalmente no conozco a Daniel, pero sí da coraje vivir estas injusticias. Luchamos por todos. Nosotros entregamos una carta al entonces gobernador, Pedro Pablo Duart. Con la salida de él no sabemos qué pasó con las peticiones que hicimos. Aquí también afecta la entrada y salida constantes de autoridades”, recalca Medina.

“Se lesiona a la dignidad”

Suspender la emisión de carné de discapacidad, para quienes realmente lo necesitan, a decir de Fernando Bastidas, del departamento Legal y Comunitario del Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos; lesiona su dignidad y vulnera sus derechos.

Bastidas ha acompañado a los grupos que protestan con plantones y reclaman la facilidad con que asambleístas, jueces y otros personajes con poder, que no tienen discapacidad, pueden sacar la credencial con facilidad.

Son decenas quienes no han sacado el documento. Solo este año, según las cifras que registra la entidad, son 29 los que han puesto una queja. “Unos lo han hecho porque le han suspendido el bono, sin previo aviso; y otros porque no han podido obtener el documento, pese a que visualmente es evidente su discapacidad”, explica Bastidas.