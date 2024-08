Uno de los problemas a la hora de conducir por la Plaza Dañín, finalmente corregido

La queja de los conductores fue escuchada. Quienes circulan por la avenida Plaza Dañín, en el norte de Guayaquil, en repetidas ocasiones denunciaron intentar, sin suerte muchas veces, esquivar las tapas de las alcantarillas que se encontraban hundidas o levantadas en la vía, y en la que caían los vehículos que terminaban estropeándose.

Los Ceibos no quiere ver más huecos en sus calles Leer más

"He caído decenas de veces en una tapa que está hundida, es lo mismo que un bache. Y en la noche, a causa de la pésima iluminación que hay en la zona, he caído de golpe. Mi carro está dañado. Y hemos denunciado. Pero me enoja que el Municipio, por sí solo, viendo solo con sus ojos a su alrededor, no detecte a tiempo estos daños y los resuelva sin necesidad de que el guayaquileño se los esté exponiendo", señaló semanas atrás Fernanda Ortiz, conductora guayaquileña.

(Lo invitamos a leer: Guayaquil: “Ni las luminarias se salvan de la condenada delincuencia”)

Javier Romero, quien conduce una moto, entonces también se quejó. Denunció haber corrido con el riesgo de caerse por el brinco y golpe que se dio. "Casi se me desbarata la moto", denunció.

En esta primera fase se nivelaron 21 tapas en la Plaza Dañín. El Municipio ha anunciado nivelar otras 40 en una próxima fase. Cortesía

Esta queja fue atendida y según informó el Municipio este 28 de agosto, 21 tapas de alcantarillado y telefonía, que se encontraban por debajo del nivel de la superficie, fueron niveladas.

¿Dónde se realizaron las intervenciones viales?

Las intervenciones se realizaron en el tramo comprendido entre la avenida Pedro Menéndez Gilbert y la Rodrigo Chávez González, en el sentido este-oeste.

Resuelta una queja de la ciudadanía, pero a la espera de otras ligadas a la movilidad Leer más

Que actualmente, dijo el Cabildo, se está planificando una segunda fase que abarcará la nivelación de 42 tapas adicionales en el sentido contrario de la avenida, de oeste a este. La ciudadanía espera que sea pronto.

(Lo invitamos a leer: El espacio público de Guayaquil agoniza ante un Concejo Cantonal "indolente")

Para la ciudadanía resulta urgente hacerlo en el menor tiempo posible y no solo en esta zona. “Toda la ciudad sufre por lo mismo. En la Francisco de Orellana, en sí en toda la Alborada; Urdesa, la avenida Las Aguas; la Domingo Comín, en el sur, en toda la ciudad hay los mismos huecos. Este ha sido el mal de siempre en Guayaquil y se lo va resolviendo de a poco, por pequeñísimos tramos. Y no debería”, sentenció la conductora Carmen Romero.

Estas acciones, según dijo el Cabildo, buscan prevenir daños en los vehículos al eliminar los huecos causados por las tapas que se encontraban por debajo de la superficie, garantizando así una circulación más segura.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!