Ni el casco lo salvó de morir. Angy Espinoza Contreras falleció la mañana de hoy sábado 26 de marzo, luego de que la motocicleta en que viajaba se impactara conta un bus de transporte público. El hecho ocurrió aproximadamente a las 09:00 en el kilómetro 7.5 de la vía a Daule.

La fémina, de 28 años, y su conviviente habían estado en una reunión desde la noche anterior y durante toda la madrugada, al momento del suceso se dirigían hacia su domicilio.

Parientes de la fallecida, quienes llegaron al sitio de la tragedia, indicaron que la pareja compartió con familiares y amigos en un domicilio ubicado en el norte de Guayaquil, donde se celebró la inauguración de una discoteca.

"Me acosté a dormir y cuando me levanté me dijeron que Angy y su esposo se habían ido a su casa, a los pocos minutos nos llaman para decirnos que habían tenido un accidente y que ella murió. Tenía tres hijos pequeños", contó una de las personas que compartió con la pareja.

El suboficial de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT), Miguel Herrera, informó que el conductor de la motocicleta fue detenido, mientras que el chofer del bus no fue encontrado en el sitio del percance.

Siniestro. La pareja estuvo, en horas de la noche y madrugada, en la inauguración de una discoteca. CHRISTIAN VASCONEZ

Un agente de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) manifestó que las autoridades determinarán las causas y la responsabilidad de este suceso.