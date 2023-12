Los monigotes se toman las calles de la Juan Montalvo a horas de que se acabe el año

A pocas horas de que se acabe el año, en Guayaquil proliferan los espacios destinados a vender monigotes. Solo en el norte, son varias las vías principales y secundarias que se han llenado de artesanos y vendedores, y claro, de muñecos de todos los tamaños y colores que las familias buscan para despedirse del 2023.

En la Rodolfo Baquerizo Nazur y distintos tramos de la Francisco de Orellana desde la tarde de este 30 de diciembre, decenas de visitantes han llenado las veredas para escoger a su monigote. Otro punto que se ha convertido en un imán de las familias en la avenida principal de la Juan Montalvo, la calle C 19 H, en donde a lo largo de cinco cuadros hay desde superhéroes hasta políticos fabricados en cartón.

Desde hace ocho meses, según confirman los creadores, los artesanos han venido trabajando en su elaboración. En este proyecto se han reunido alrededor de 100 ciudadanos que han formado el grupo 'Familiares y Amigos'´, para construir decenas de muñecos. Solo en las últimas semanas dieron forma a cien.

En el norte de Guayaquil es común ver las aceras llenas de monigotes. Steeven Vera

Alfonso Martínez, artesano que reside en la Juan Montalvo, asegura que ha vendido muchos más que el año pasado y está más que feliz por ello. "Estoy feliz, pese a que hay mucha competencia. Mi Dios me derrama muchas bendiciones y por todo esto lo único que pido y espero que el 2024 sean un año muy bendecidos para todos. Seguro, que es lo que todos anhelamos", señaló.

El hecho de que haya tanto arte en la calle, me ha motivado a salir con mi familia. Después de hace mucho tiempo, me he sentido tranquila. Este es el sentimiento que debemos sentir al salir de casa. Noemí Rendón,

​habitante de la Juan Montalvo

"Tengo ya 4 años elaborando monigotes y lo lo hago más como tradición. No tanto por vender, aunque ese dinerito me ayuda. Lo hago por el arte, por lo que implica trabajar en darle forma, por como nos unimos todos a hacerlo. Lo disfruto al máximo", recalcó Jorge Pacheco, otro de los artesanas.

Este 29 de diciembre, la Ruta de los monigotes fue otro de los puntos de la ciudad que dio cabida a las familias. Cortesía

Alexandra Rivera, quien habita en el sector, reconoce que tiene como tradición comprar un 'año viejo' todos los años para quemarlo y con él todas las cosas malas que han pasado en los últimos 365 días del año. "Mi recomendación es que todas las familias tengan uno para así quemar todas las cosas negativas. Un tip para que no gasten mucho es que lo compren a unos horas de despedir el año, ahí es posible encontrarlos más barato. A la final, como muestra simbólica, no importa el tamaño pero sí incinerar al 'año viejo' que, al menos este año, nos ha tenido asustados", precisó.

Camila Acevedo, quien habita en Álamos Norte, la tarde de este 30 de diciembre caminó hasta la Francisco de Orellana, a escasas cuadras de su vivienda, para hallar al personaje de Disney con el que quiere decirle adiós a este año. "Mi hija quería un pluto y mi hijo un Snoopy, a la final hallé los dos; y terminé comprando también una rana René, de los Muppets. Están súper bien fabricadas y los precios están súper buenos. Me encantó además ver a una fila de familias yendo y viniendo por lo mismo. A los tiempos, y al menos por un día, que he vuelto a respirar algo de tranquilidad. Ver tanta gente en las calles, me hizo sentir protegida. Ojalá que este 31 de diciembre, el comiendo del año y lo que resta de 2024 sea igual. Yo solo quiero seguridad. Es todo", mencionó.

