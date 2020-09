Mónica Ojeda: “Siento que lo que me liga a Ecuador es la geografía emocional”

Es escritora y docente. Estudió Literatura en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y tiene un máster en creación literaria en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. España. Sus obras constan en las listas de los mejores libros en el extranjero y han ganado numerosos galardones.

Desde su casa en Madrid, donde vive actualmente, la escritora guayaquileña Mónica Ojeda describe el lanzamiento de su obra más reciente como un evento emocionante, pero que la llena de nervios.

¿Cómo fue el proceso de pasar de hacer novelas o poesía a escribir relatos?

Fue muy divertido. Había escrito cuentos antes, pocos, y de manera natural nacieron las ganas de experimentar con el relato. Fue un proceso muy rápido, tomó solo tres meses y fue muy satisfactorio. Ahora, en cambio, estoy bastante nerviosa por el lanzamiento (ríe).

El gótico andino tiene una relación intrínseca con los paisajes que nos rodean y el mundo mestizo que tenemos.

Al igual que con sus obras previas, ‘Las voladoras’ también ahonda en el horror...

Sí, también es un estudio del miedo. Eso tiene en común con mis obras anteriores. Pero en esta, hay una exploración del gótico andino que tiene mucho que ver con los paisajes: volcanes, páramos, lo chamánico; era mitología que representa cosas que, socialmente, dan pavor.

La docente y también escritora participa de la Feria Internacional del Libro de Guayaquil. TEDDY CABRERA

Todas sus obras guardan relación con Ecuador y con el territorio ‘natal’. ¿Es imposible desligarse de las raíces?

Tampoco es que quiero desligarme de ellas. Siento que lo que me liga a Ecuador es la geografía emocional, y no solo porque en Ecuador están mis padres y mis amigos, sino por el apego que siento por ciertos paisajes que me llevan a una experiencia de lo sublime. Ese imaginario es simbólico para mí.

Lo que representan los volcanes y los páramos para mí es literariamente rico en cuanto a imágenes y a la fuerza que aportan.

Esa descripción me hace pensar en Rimbaud y el análisis que hace en ‘Una temporada en el infierno’ sobre encontrar la belleza en lo grotesco...

Es justamente lo que quiero decir cuando hablo de la experiencia de lo sublime. Es una emoción que está más cerca del horror que de la belleza. Lo sublime es algo bello que te remite a la muerte y a la violencia, y es algo que me pasa con los paisajes que te menciono.

En ‘Las voladoras’ aborda, al igual que en sus obras previas, a la familia. ¿Ahí también se encuentra el horror?

Sí, también hay un énfasis en la familia, en la violencia intrafamiliar, pero en ‘Las voladoras’ he ampliado la gama de temas que exploro. Hay cuentos que hablan del amor, deseo y el duelo.

Se ha dicho que, en los últimos años, hay un mayor interés en Europa, especialmente en España, por los autores latinoamericanos. ¿Es esta una apreciación acertada o producto de una sobredimensión del marketing?

La poesía no existe con fines mercadotécnicos. En España o Ecuador, la venta de poesía es mínima.

Es una idea totalmente equivocada. Se suele decir que hay mucho interés por Latinoamérica, porque hay ciertos autores que se leen mucho, pero se pueden contar con la mano, teniendo en cuenta que estamos hablando de un continente. No creo que se lean ni en cantidad o en calidad.

Con su obra ‘Mandíbula’, publicada en 2018, la escritora guayaquileña alcanzó el reconocimiento internacional. Esta había publicado previamente dos novelas y un poemario.

Su poemario ‘Historia de la leche’ también se publicó en España. ¿Hay un mayor movimiento (y más ventas) de este género en Europa?

Creo que en los dos países, el mercado de la poesía no existe (ríe). A diferencia de la novela o el relato, la poesía no existe con fines mercadotécnicos, sino como ejercicio artístico. Y justo por eso, en España o en Ecuador, la venta es mínima. En las librerías españolas, las estanterías para la poesía también son pequeñísimas.

Ahora que se ha puesto muy de moda transformar los libros en series, o filmes, ¿cuál de sus obras crees que se adaptaría bien al formato audiovisual?

Sin duda, ‘Mandíbula’, y no lo creo solo yo. Hemos tenido acercamiento con varias productoras, y la mayoría está interesada en llevarla a lo audiovisual.