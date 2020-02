'Historia de la leche': Versos de amor, horror y familia

‘Solo construimos nuestra sangre/ cuando la limpiamos / de familia’. El breve texto lírico, es quizás uno de los más significativos de ‘Historia de la leche’, obra más reciente de la escritora ecuatoriana, Mónica Ojeda.

El verso, compartido a través de distintas redes sociales por lectores, es nada más que un abreboca del poemario, que ahonda fuertemente en los mitos de origen y en la familia.

Los libros de poesía que salieron en 2019 y debes leer: los poetas cuentan sus favoritos Leer más

El libro, publicado por Severo Editorial a fines del año pasado, arranca con una madre que reemplaza la figura de un dios, y que da vida a dos hijas.

Para la autora, la escritura empezó con una imagen. En este caso, la de la leche como alimento, y su relación con la maternidad. “Esta imagen me llevó a desarrollar una especie de mitología de origen donde Dios es la madre, una madre carnívora, vengadora y que se alía con las furias para vengar a su hija muerta, a su hija asesinada por otra de sus hijas. Se convierte en una historia de Caín y Abel con dos mujeres. A partir de eso empecé a explorar estos mitos de origen y a estas historias que nos llevan a muchas cosas, pero mezclándolas también con un imaginario geográfico muy personal y muy íntimo”, explicó a EXPRESO.

Este es el segundo poemario de Ojeda, quien se dio a conocer por novelas como ‘Nefando’ y ‘Mandíbula’. Esta última fue publicada por el sello español Candaya, y fue considerado uno de los mejores libros de 2018 por diario El País. Sin embargo, ella subrayó que en su proceso de escritura, no hay diferencias a la hora de escribir narrativa o versos, porque en él la voz poética es siempre lo que prima.

“Yo no concibo la poesía y la narrativa como dos opuestos. No entiendo otra forma literaria que no sea la poética y creo que todos los géneros y formatos literarios, para que sean interesantes para mi, tienen que tener algo de poesía. Es verdad que escribo en varios formatos, pero en cada uno de ellos, siento que he hecho poesía, más allá de la estructura”, subrayó.

Cinco libros para comprender de qué hablan las feministas Leer más

Agregó que no planifica sus obras, incluso sus novelas, sino que estas inician con una imagen y crecen a partir de ella. La indagación a través de la escritura, es lo que da forma a la trama y a los personajes.

“Obviamente en la narrativa hay un formato que tiene que cumplirse y que tengo que ir labrando mientras voy avanzando en la escritura, pero no la anticipo ni la planeo. Voy a oscuras por la escritura y no me interesa encender la luz, sino continuar tanteando en la oscuridad hasta reconocer dónde estoy. La actitud, a la hora de escribir poesía, es exactamente igual. Lo más importante para mí, es el carácter de ese proceso de indagación, que finalmente, termina en lo mismo: yo tratando de crear una experiencia poética con las palabras”, dijo.

Lectores registraron fotos con fragmentos y versos de la obra en redes sociales. Cortesía

Además de los mitos del origen y la maternidad, los versos de ‘Historia de la leche’, también abordan la infancia y la familia. “El psicoanálisis ha creado una narrativa interesante sobre la familia como el primer lugar de la violencia y el primer lugar del trauma, para mí es natural ir hacia ese sitio. Es cierto que me apasionan las primeras veces, que siempre que son muy intensas y tienen una carga de ingenuidad, de inestabilidad tan altas que son muy ricas literariamente hablando. Las primeras veces que nos enfrentamos al dolor se dan en el ámbito familiar, cuando somos niños. Esos primeros contactos con la maldad, el resentimiento, los celos, ocurren en el seno familiar y quería indagar en esas primeras llagas”, señaló.

Los libros que pasaron desapercibidos Leer más

Ante la pregunta sobre porqué publicar el poemario en el país y no España, donde se editaron sus novelas más conocidas y donde reside, suspiró. “Siempre me sorprende cuando me hacen esa pregunta”. Recalcó que la anomalía es que haya publicado sus obras en el extranjero y no en el país, e indica que fue una decisión basada en la falta de apertura que encontró de las editoriales locales. “O no me respondieron, o me pedían dinero para publicar. Lo raro es que yo haya tenido que publicar fuera porque no había apoyo en mi propio país”. Añadió que tiene la intención de continuar trabajando con sellos independientes pero que, pese a ello, no descarta reeditar el poemario en España.

Por ahora, trabaja en una nueva novela, que ahondará en el terror desde la sonoridad. “Estoy investigando muchísimo sobre el sonido y lo que los sonidos son capaces de generar en el cuerpo. Todo esto lo estoy desarrollando en paisajes andinos, pues la novela está situada en medio de las montañas y es algo que está llenando mis días. No sé cuándo la terminaré, pero estoy avanzando”.