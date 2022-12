El panorama de la ciudadela La Victoria, en Playas, no cambia pese a los múltiples reclamos de sus ciudadanos, que están hartos de la indiferencia que reciben por parte del alcalde Dany Mite, según denuncian. Están hartos, alegan, de que sus calles estén repletas de polvo y huecos, están cansados de que Mite lance promesas que jamás cumple; y están hastiados de pagar predios “altísimos” que jamás se ven reflejados en obras.

Los baches son el saludo de Playas Leer más

Esta ciudadela, ubicada a escasos metros del mar y con sesenta años de historia encima, tiene un escenario deprimente. El Municipio, como lo han precisado a EXPRESO sus habitantes, quienes en su mayoría tienen allí sus casas para vacacionar; no ha hecho obras ni ahora ni antes. “No las ha hecho nunca, al menos no en las últimas cuatro décadas”, señala la guayaquileña Lourdes Calderón, quien habita en el sitio.

La Victoria, un vecindario atrapado en el tiempo https://t.co/mptii4j1GA pic.twitter.com/b1sj43PjTA — Miky (@Miky_Miliky) August 15, 2021

Promesas incumplidas. En una entrevista anterior, el alcalde Dany Mite había dicho que los trabajos en La Victoría iniciarían en marzo pasado.



En publicaciones anteriores, Mite aseguró a EXPRESO que los trabajos en La Victoria empezarían en marzo pasado; y en la vía Ocean Club, aledaña al vecindario y que conduce al hotel resort y complejo habitacional del mismo nombre; donde se contabilizan 90 huecos, entre grandes y pequeños, en julio anterior, pero en ninguno de los sectores la regeneración ha llegado.

La Victoria. Esta ciudadela tiene años. Es una de las primeras de Playas y está en total abandono. No hay rastro de aceras, allí caminan incluso entre polvo. Archivo

Obras postergadas y sin fecha a meses de la salida de Mite Leer más

“Ninguna alcaldía ha visto a este sitio como lo que es, patrimonial. Aquí surgió Playas, aquí llegaron las primeras familias, la zona es residencial, tiene historia y un sinfín de anécdotas y mire cómo está, en completo descuido. No nos queda más que sortear los huecos, que cada vez son más grandes”, sentencia Iván Dahik, quien vive precisamente cerca del Ocean Club, donde se levantan otros complejos habitacionales como Terrazas del Mar, y el campo de aviación Luis Estrada Ycaza.

Hoy, el Municipio, a través del director de Obras Públicas, Omar Granados, dice que los trabajos están dentro de un plan macro de obras que ya están en ejecución en otros lugares, como la vía al barrio 25 de Julio, Jardines de Villamil y Playas 2. Que en enero intervendrán un tramo de La Victoria, comenzando por la calle de las Balsillas, ubicada detrás de las Carabelas de Colón, y otras seis calles; y que a la par hará un recapeo en la ruta al Ocean Club, anuncia, pero la comunidad no le cree.

Solo la calle Miramar está asfaltada. Las demás, incluso aquellas que llevan a los puntos turísticos y en pleno desarrollo, solo están lastradas y olvidadas.



Iván Dahik

residente

“Mite nos miente en la cara mientras La Victoria muere. Nos cree tontos. En enero, en plena temporada playera, dirá que no hará los trabajos porque será incómodo para el turista. Viviremos en zona de guerra de por vida, al menos hasta que Mite se vaya y venga, ojalá, alguien más consciente y justo”, piensa Valentina Manzano, quien habita en el vecindario.

El parque de La Raqueta de La Victoria, que está frente a la vía a Cascol, se mantiene en pie por el mantenimiento que le dan los residentes. No obstante su entorno está lleno de maleza, calles lastradas y huecos, comenta la habitante Sandra Vallarino, quien como muchos, ante el descuido y abandono de las vías, piensa en la opción de vender su vivienda. “No puedo ya vivir aquí. No quiero, de hecho, ya vivir en Playas. Siempre he tenido esta casa para vacaciones, pero le apostaré, si me decido a decirle adiós a este balneario, a irme a Olón (Santa Elena) o Cuenca. No tengo ya nada que hacer aquí”, lamenta.

Maleza. En la ciudadela hay maleza, agua empozada, no hay bordillos, tampoco veredas ni las suficientes áreas verdes. Néstor Mendoza

Habitantes como Teresa Gutiérrez dicen que ya perdieron la cuenta de cuántos oficios han enviado a la Alcaldía para que les solucionen el problema de las calles, del alcantarillado, la recolección de basura, la iluminación, la construcción de veredas.... “Se va a cumplir un año desde que hicimos nuestras peticiones y nadie nos atiende. En marzo fueron las últimas promesas de Mite, pero como era de esperarse no pasó nada”, indica.