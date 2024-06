Ministra al alcalde: "Dialoguemos y deje de pasar la pelota de responsabilidades"

EXPRESO dio a conocer que el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC) se cae a pedazos y las reservas están en riesgo, mientras que sus autoridades indicaron que ya no soportan cancelar la alícuota de 40.000 dólares al mes a la Fundación Malecón 2000. Incluso dieron a conocer que un pilote de la Aerovía afectó el edificio. En medio de este escenario, el alcalde reaccionó a las notas de este Diario y aclaró que no se reformará dicho convenio. Ahora, la ministra de Cultura responde a este caso que ha generado controversia.

El alcalde en su publicación en X ha sido claro: bajo ningún concepto reformará el convenio. ¿Eso quiere decir que el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC) está condenado a pagar los $ 40.000 mensuales a la Fundación Malecón 2000?

Me entristece mucho ese comunicado porque hemos hecho algunos acercamientos y no nos ha abierto las puertas. Es clave que trabajemos conjuntamente a favor de ese espacio. Lo invito a replantear sus ideas y que entienda que los municipios ya reciben un dinero por transferencias de competencias. Guayaquil recibe $ 40 millones por transferencias de competencias por preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural de Guayaquil y el MAAC es parte de esta infraestructura, de este patrimonio.

El alcalde incluso plantea asumir la responsabilidad del MAAC, con arte, cultura y hasta deporte...

¿Pero por qué no lo ha hecho? Espacios tiene y presupuesto tiene. Es hora de empezar a mirar hacia adelante. Estamos arrastrando el trabajo de administraciones anteriores y me sorprende ese comunicado porque hay una inversión conjunta por este espacio que no ha sido aprovechada y es el momento de aprovecharla. Invito al alcalde y a la ciudadanía a dialogar y dejar de pasar la pelota de responsabilidades. Es importante mirar hacia adelante y una solución definitiva.

¿Cuál fue la primera lectura que tuvo en torno a los daños del MAAC?

El MAAC ha tenido una falta de mantenimiento y se ha visto afectado por la creación de la Aerovía, que afectó el edificio. Por eso hemos impulsado acercamientos con el alcalde para buscar una solución conjunta.

Pero los pilotes de la Aerovía ya quedaron ahí y las cabinas van y vienen.

La Aerovía está ahí, afectó y ahora nuestro llamado es a trabajar conjuntamente a favor de la infraestructura más importante de Guayaquil. (Ahí) Está parte de la colección nacional y tenemos 3.388 bienes de arte moderno y contemporáneo y 61.398 bienes prehispánicos, que necesitamos visibilizar. Estamos haciendo llamados abiertos, queremos hablar y trabajar conjuntamente.

¿En qué consisten los 40.000 dólares mensuales?

Son casi 40.000 dólares por servicios comunales que se van para pagar la iluminación, el agua, la limpieza del malecón, no del MAAC. Aparte pagamos los servicios básicos y personal. Lo que queremos es negociar esta alícuota porque el malecón tiene que entender que la inversión es a favor del mismo malecón. En realidad, no deberíamos pagar esta alícuota.

¿Qué propone en vista de todo lo que se ha generado?

Que con el dinero de esta alícuota podamos hacer los arreglos que fueron consecuencias de la elaboración de la Aerovía, que podamos atender los daños que la Aerovía causó y, con el valor, obviamente, luego ejecutarlo en programación. Eso va a ayudar al turismo de la ciudad y la economía.

Ahora bien, en el eventual caso de que el MAAC salga del malecón Simón Bolívar, si no hay una negociación con el Municipio, ¿ya tiene contemplado cómo sería el traslado de las reservas? ¿Hay un presupuesto para esto o una hoja de ruta?

Primero, es importante que si no hay voluntad de trabajar conjuntamente, nos va a tocar buscar opciones y tener el espacio adecuado antes de trasladar la reserva. Esto va a tardar un tiempo, por eso hacemos este llamado a colaborar ahora y no queremos que los bienes sigan siendo afectados. Todo esto implica buscar un lugar, construir con las condiciones adecuadas. ¿Por qué no mejorar y aprovechar la actual infraestructura? Demos continuidad a esa inversión, para que tenga mejores resultados. Si no, tendremos una medida más radical y salir implica un proceso de inversión, búsqueda, trabajo...

Vista del MAAC desde el sentido de Las Peñas. miguel canales

Tengo entendido que ya hay un proceso para el arreglo de la fachada, pero falta.

El lunes 10 empieza un proceso de mantenimiento y mejoras en el MAAC, valorado en 422.000 dólares. Estamos contentos, pero necesitamos más. Esto no será suficiente, ayuda a arreglar la fachada, pero no se atiende otros (problemas). Necesitamos replantear la alícuota porque es una inversión ciudadana, conjunta.

¿Ese lunes invitará otra vez al alcalde para que visite el MAAC y pase a la reserva?

Enviaré la invitación, para que visite y conozca de primera mano nuestras necesidades, que son de Guayaquil.

