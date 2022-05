La Milina exige al Cabildo no repetir los errores del pasado

Los habitantes de la ciudadela residencial La Milina, ubicada en Salinas, exigen que la obra de alcantarillado sanitario, que tras una serie de quejas ciudadanas finalmente empezó a ejecutarse, no sufra los retrasos que otros trabajos municipales han tenido ya en el balnearios.

“No queremos vivir el calvario que vivieron los habitantes de la calle Cuarta en Salinas, donde los retrasos en la obra dejaron las vías destruidas e incomunicadas a las familias por mucho tiempo. Ni siquiera el turista pudo visitar sus casas. Recién ahora se ve a los obreros por ahí. En La Milina vivimos muchos guayaquileños. Cuatro décadas hemos pedido el alcantarillado. Ahora han empezado con la obra, pero que eso no quiera decir que el Cabildo lo hará en el tiempo que le dé la gana”, señaló Rolando Palma, residente del lugar.

Los trabajos de regeneración se pararon en la calle Cuarta, en Salinas. El Cabildo dice que Aguapen está a cargo de la otra fase. En la vía hay huecos y lodo. — Diario Expreso (@Expresoec) April 29, 2022

En La Milina esta semana los residentes acudieron a una reunión en la que estuvieron presentes el alcalde Daniel Cisneros y Vinicio Loaiza, gerente de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Aguapen), a quienes les expusieron sus quejas y exigencias.

“Comprendemos la situación económica por la que están atravesando los municipios, pero pedimos que las labores no se detengan aquí, que no lo hagan hasta que las culminen. Todas. Además, exigimos que las calles, ahora minadas, sean asfaltadas y que construyan también las aceras y bordillos, porque hoy no se puede caminar”, expresó Rosalba de Samaniego, quien estuvo presente en la cita.

Para que no falle el sistema deben hacerse las pruebas necesarias, todas. El manejo técnico de la obra es fundamental para que más adelante no haya contaminación ambiental.



Ángel Silva,

residente

Para el morador Ángel Silva, la tarea emprendida por el Municipio debe ser óptima, así se evitará que ocurran deficiencias en el desagüe de las aguas servidas cuando entre en funcionamiento el sistema, cuya puesta en marcha está prevista a partir de diciembre próximo.

“Quisiera saber en detalle cómo va a operar la estación de bombeo. ¿Hacia dónde irán las aguas negras?”, le consultó preocupado Silva a Cisneros, quien lo invitó a que conozca la planta y le explicó sobre el manejo técnico y el tratamiento que tendrá, a fin de que no haya colapsos.

Otros pedidos. La comunidad reclama además seguridad, áreas verdes (ahora escasas) y que se construyan veredas y rampas que faciliten la movilidad.



En el diálogo, Cisneros dijo que construir el alcantarillado sanitario en las ciudadelas La Milina, Costa de Oro, Mar del Sol y Puerta del Sol, donde finalmente se está ejecutando a la par, ha sido complejo porque en la administración del exalcalde Vinicio Yagual se contrató ya la obra, pero nunca se la realizó.

“Por lo tanto, estoy consciente de los reclamos, pero les expliqué sobre el problema jurídico que tuvimos que superar. Por aquella falta, el exalcalde está glosado por la Contraloría General del Estado. Ahora les puedo asegurar que la obra se culminará acorde a los plazos previstos. Las calles por donde se instalarán las tuberías serán arregladas también”, prometió el alcalde.

Instante en el que los residentes hacían sus pedidos a las autoridades. Joffre Lino

Pero en la sesión, los arreglos no fueron el único pedido; la seguridad fue otro y uno bastante común, debido a los delitos que en el área se han cometido.

El guayaquileño Carlos Rodríguez, quien tiene en La Milina su residencia para vacacionar, dijo estar cansado de ver y escuchar cómo los delincuentes se esconden en los solares vacíos y llenos de maleza.

Al pedido de Rodríguez se sumaron Euclides Moreno y José Vega, quienes pidieron al alcalde que las áreas sean limpiadas de forma inmediata, debido a que el vecindario además refleja una imagen de descuidado.

Existen personas que han dejado abandonados sus predios. Esos terrenos están llenos de maleza y es ahí donde se esconden los delincuentes. Falta control, que el Municipio sancione.



Euclides Moreno,

residente

“Se tiene que hacer algo, no podemos dejar que los delincuentes ganen la batalla. Tenemos que unirnos para sacar a los malandrines. Hay que recuperar este barrio, sus áreas verdes dan pena, no tenemos nada. No tenemos ni por donde caminar, todo es polvo. Urge que actúen, pero que la obra sea integral, para que no tengan que pasar otros 40 años para que la intervengan de nuevo”, opinó Daniela Ledesma, habitante de este vecindario, ubicado a escasos cinco minutos del malecón de Salinas.

Los habitantes acompañaron a las autoridades a recorrer la obra. Joffre Lino

Sobre la inseguridad, Cisneros aseveró que pedirá a la Policía que destine patrulleros para hacer rondas permanentes y que limpiarán los predios.

Hemos esperado tanto la llegada de la obra más importante que se debe tener para el desarrollo de una ciudad. Ahora esperamos que se cumplan los tiempos, que no haya atrasos.



Rosalba de Samaniego,

residente

“Espero que lo cumplan y que se ejecuten más acciones aún, que haya vida, que se ilumine la zona. Esta es un área residencial, pagamos predios altísimos. No nos hagan más daño. La Milina debe recuperarse y vamos a estar atentos a ello, atentos a que se cumpla lo que merecemos”, sentenció Lourdes Gavilanes, también habitante de la ciudadela.