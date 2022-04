Momentos de horror fue lo que vivió Verónica Icaza Velásquez, el pasado fin de semana en el sector denominado La Chueca, en Mar Bravo, Salinas. Ella reside en Guayaquil y acudió al lugar para, junto a un amigo, disfrutar de la caída del sol.

Pero a las 19:00 del domingo, mientras capturaban las últimas imágenes, cinco sujetos (tres hombres y dos mujeres) llegaron al sitio y con armas de fuego los amenazaron para robarles. Los delincuentes no solo los desvalijaron, sino que los secuestraron por cerca de seis horas. Los trasladaron hasta una zona oscura en la vía Atahualpa -Ancón, y allí le solicitaron las claves de las tarjetas de débito y de los dispositivos móviles.

Tres de los sujetos se embarcaron en el carro de Icaza, un Kia Sportage color plateado de placa GSQ 5299 para dirigirse a los cajeros automáticos y sacarles el dinero. Los asaltantes que se quedaron con los rehenes tenían la consigna de que si las víctimas habían dado mal las contraseñas serían eliminadas. “Fue una pesadilla, estamos vivos de milagro. Le imploré tanto a Dios y a mis padres (fallecidos) para seguir viviendo y no dejar huérfanos a mis hijos”, comentó Icaza, quien aún no sale de la crisis nerviosa.

Este fue el sitio donde fue secuestrada Icaza. Joffre Lino

Pasada la medianoche del domingo, los antisociales que custodiaban a las víctimas les indicaron que en media hora podían salir a la carretera, que no avisen a la policía y acudan al sitio donde les habían asaltado para retirar el carro.

Los turistas obedecieron, al salir a la vía recibieron la ayuda del conductor de un vehículo que pasó por el lugar y fueron hasta La Chueca, pero no encontraron nada. Icaza, quien es actriz y productora de teatro, inició una campaña en redes sociales para que los internautas les ayuden a encontrar su vehículo.

“El tiempo que estuvimos como rehenes fue interminable. Todo el tiempo nos apuntaron con un revólver en la cabeza. Yo temía que me violaran, porque me obligaron a acostarme y nos metieron a una especie de cueva. Fue algo horrible. Estoy mal”, comentó.

Pedido. Los habitantes reclaman cámaras, iluminación; y que los alcaldes le den importancia al tema.

El caso de Verónica no es el único en esta área, así lo aseveró el surfista Carlos Panchana, quien todos los días acude al sitio, considerado turístico por las imágenes y videos que uno puede grabar al atardecer.

“ Hace una semana le abrieron el carro a unas personas que estaban en la playa. La Policía pocas veces viene a patrullar”, manifestó Panchana.

El 13 de marzo en Ballenita, una familia fue sorprendida por maleantes que les robaron sus pertenencias en la playa; y en enero la entrenadora Zaida Molina y su esposo Raúl Noriega, pasaron por una experiencia similar.

Control. Que los militares ahora estén custodiando las playas, no es suficiente para la comunidad. Aseguran que solo esta semana los han visto circular, antes nada. Ni a ellos ni a la policía.

En lo que va del año, en la Fiscalía de Santa Elena constan una veintena de robos a turistas solo en los balnearios; aunque la ciudadanía habla de más. “Se reportan a diario, lo que pasa es que nadie denuncia porque el sistema es lento. No sirve de nada”, aseguró Nathalia Mejía, quien vive en Salinas y este año fue también víctima de un robo en su vivienda.

En Punta Carnero hay una carpa de policía, pero que a decir de la comunidad pasa sin uniformados. Joffre Lino

Carlos Abad, presidente de la Cámara Provincial de Turismo, ha solicitado de manera urgente una reunión con las autoridades policiales y la Gobernación de Santa Elena para que tomen medidas urgentes.

Uno de los petitorios apunta al incremento de policías para la provincia.

El gobernador Fulton Anchundia, quien no ha precisado si mantendrá o no la reunión con los empresarios y los alcaldes, reconoció que hacen falta agentes. Que están a la espera de un nuevo contingente de policías turísticos. No precisó la fecha de cuándo llegarían.