Milagro, sumido en problemas, busca soluciones a largo plazo

El pasado miércoles, un socavón en el puente de Valdez, en el norte de Milagro, alertó a los conductores. Ese viaducto es uno de los tramos de ingreso a ese cantón del Guayas, y por el que a diario circulan decenas de vehículos pesados que transportan diversos tipos de materiales.

Juan Negrete pudo ingresar a la vía en una motocicleta, al día siguiente, para dirigirse hacia el centro de la ciudad. Detuvo su marcha para observar el agujero de mediana dimensión. “Hay algunas calles en todo Milagro que están en mal estado. Aquí sucedió porque pasan bañeras de 40 toneladas y el material, al parecer, no ha sido el adecuado”, dijo.

Milagro está lleno de problemas. En la avenida Gabriel García Moreno, su motor comercial, se evidencia daños en la calzada, así como desechos esparcidos por las aceras. El desaseo en la vía más importante del cantón es evidente, así como la presencia de motociclistas.

Infraestructura. El socavón en el puente de Valdez es un llamado de atención a las autoridades sobre el estado de las vías en este cantón de Guayas. JOFFRE FLORES

Se los observa a lo largo de esa avenida, esperando por pasajeros para trasladarlos a diversas zonas del cantón, por valores que fluctúan entre $ 1 y $ 2,50. Sin embargo, era notorio que muchos de ellos no utilizan cascos e irrumpen en aceras.

Avanzado hacia otras zonas, en las ciudadelas 21 de Enero y El Maestro no cuentan con el servicio de agua potable desde hace varios días. Y sus habitantes, molestos, piden acciones.

“Tenemos que hacer malabares para conseguir agua, estamos cansados. Son más de dos días que no tenemos agua y las autoridades: mudas”, manifestó Néstor Villavicencio, habitante de la ciudadela 21 de Enero.

Retomando el tema del aseo, la recolección de basura es otro problema que aqueja a los milagreños. Fundas y sacos con desechos permanecían apilados en aceras el pasado jueves en distintos barrios, propiciando incluso malos olores.

“A veces pasan cuatro días y la basura queda ahí acumulada, se llena de ratas, vienen los chamberitos a abrir las fundas, huele mal. Dicen que viene el carro (recolector) pero no llega, así ya llevamos meses, sin solución”, expresó Karina López, quien reside en la ciudadela Cosmopolita 2.

Plan maestro Milagro 2040: Proyecto a largo plazo de mejoras en el cantón

Estas necesidades urgentes de la población esperan una respuestas de las autoridades locales y provinciales. La semana pasada, el Municipio de Milagro presentó un plan de desarrollo urbano o plan maestro 2040, cuyo objetivo es planificar el crecimiento ordenado de la ciudad pensando en los próximos 15 años.

El proyecto fue mostrado a los estudiantes de arquitectura de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) por parte del alcalde Pedro Solines y del urbanista Juan José Jaramillo, quien se desempeña como director de planificación para el desarrollo en el Municipio.

Este plan consta de tres fases. La primera, entre 2024 y 2028, prevé recuperar el espacio público, el crecimiento urbano planificado a largo plazo, reforzar la institucionalidad municipal y que los ciudadanos retomen la confianza y autoestima.

La segunda, entre 2027 y 2035, contempla implementar proyectos estratégicos de desarrollo integral a 40 años. La tercera, entre 2034 y 2040, aspira diversificar la productividad y economía del cantón y consolidarlo como un “nodo de desarrollo regional”.

Hoy, a Milagro le sobran problemas. El alcalde Solines reconoció que solo el 26 % de la población cuenta con servicios públicos completos, según los indicadores oficiales. Asimismo, el índice de áreas verdes llega a 0,60 metros cuadrados por cada habitante.

Otro problema que citó el alcalde es el tema de los asentamientos irregulares. Y habló sobre el sector Unidas, en el que han ubicado a unas 4.100 viviendas en zonas vulnerables durante inundaciones.

“Hay gente que tiene 20, 30 años ahí y se siguen asentando. Hay gente que me pide regularización y legalización (de viviendas). Y les digo que no les voy a legalizar, porque les estoy haciendo un daño. Y con el tiempo ojalá se los pueda reubicar”, expresó Solines.

Mientras que Jaramillo lamentó la falta de espacios públicos habilitados en el cantón. Explicó que realizaron una encuesta para preguntar a la ciudadanía: ¿cuál era el lugar favorito? La respuesta que más se replicó en la consulta era: mi casa.

“Es preocupante. Eso nos está diciendo que no hay calles seguras por donde caminar, que no hay parques en buenas condiciones ni seguros, el espacio público no tiene las condiciones apropiadas y peor para las mujeres en un contexto de violencia de género”, expresó.

Lo que queremos es trabajar tranquilos, pero hay mucha inseguridad. Lo primero que tienen que hacer las autoridades es resolver ese problema. Sin seguridad no hay empleo, la gente no sale a comprar Ricardo Arias comerciante

Para aplicar el plan, el cantón será dividido en 11 distritos. Hay 20 proyectos estratégicos de renovación urbana. En el corto plazo, entre este año y 2026, hay iniciativas como el Centro Deportivo Las Margaritas, regeneración urbana de la avenida Chirijos, parque canino en la ciudadela Porvenir, y otros.

Jaramillo indicó que, en la encuesta que realizaron a los ciudadanos, la mayoría aseguró que el principal problema que los afecta hoy es la inseguridad.

Ricardo Arias, comerciante que labora en la avenida García Moreno, comentó que la violencia no da tregua en el cantón. “Lo que queremos es trabajar tranquilos, pero hay mucha inseguridad. Lo primero que tienen que hacer las autoridades es resolver ese problema. Sin seguridad no hay empleo, la gente no sale a comprar”, expresó.

Otros ciudadanos, como Fátima Aguirre, pidieron al Municipio que actúe con celeridad para subsanar los inconvenientes por la falta de agua y la basura en las calles.

