Falta de acceso a servicios básicos como agua potable, alcantarillado, salud; además de alta incidencia en mortalidad infantil, violencia contra la mujer, inseguridad, desempleo. Son los problemas sociales que enfrentan los habitantes del cantón Milagro, ubicado en la provincia del Guayas, y que es observado en el Diagnóstico Situacional Participativo ‘Por un Milagro con cultura de paz’, presentado por la organización Misión Alianza Noruega en Guayaquil, tras una investigación en territorio que fue desarrollada con la academia, líderes comunitarios, entre otros actores de esa jurisdicción.

“La decisión de entrar a trabajar en Milagro se basó en un análisis de todas las ciudades de la provincia del Guayas para seleccionar una, que, teniendo situaciones de extrema pobreza en el área urbana, rural; problemas de violencia y de seguridad, también presente condiciones de las instituciones con las cuales poder trabajar de manera articulada, coordinada”, explica Javier Gutiérrez, director general del organismo.

Población El cantón tiene una población de cerca de 200.000 habitantes. En los sitios analizados, el 69 % apenas percibe $ 200 al mes.

Los resultados del diagnóstico fueron presentados a mediados del mes de julio, tras meses de trabajo con la comunidad y otros actores “con los cuales podríamos llevar de manera articulada proyectos para enfrentar las situaciones de extrema pobreza y de inseguridad que actualmente se enfrentan en Milagro”, añade Gutiérrez, al sostener que por eso fue seleccionada hace dos años; y, para conocer más de cerca la realidad de la ciudad, no solamente en documentos, sino también desde las propias voces y perspectivas de los principales actores ciudadanos.

Dentro de la identificación del problema desde un enfoque interinstitucional y comunitario, se menciona desde el sector privado y la academia que el gremio empresarial tiene una afectación directa a través de los secuestros, ‘vacunas’, extorsión, robos, atentados. “Somos víctimas directas de la inseguridad y por ello no queremos invertir”, se indica. Y, en el sector público se identifican también problemas similares de inseguridad como: asesinatos, extorsión, sicariatos, secuestros, robos que afectan de manera diferenciada, “si tienes dinero te van a secuestrar”.

En el diagnóstico, puntualiza Susana Cheppe, consultora y abogada de la Fundación Paz y Esperanza, entidad que también participó en la investigación, se desvela la desprotección de los derechos de grupos vulnerables de las ciudadelas Voluntad de Dios y Aguas de Belín. “Conjuntamente con las mesas de trabajo hemos podido identificar las problemáticas que está viviendo el cantón de Milagro, que es la inseguridad, la falta de empleo, la falta de oportunidades, la falta de educación, de atención, el derecho al agua, a una vida en condiciones dignas que no está siendo garantizado por el Estado ni del Municipio”, recalca la profesional.

Cheppe hace referencia a otros diagnósticos que han elaborado y que han presentado a las diferentes autoridades; los que, más allá de las reuniones no tuvieron respuestas y atención a las necesidades presentadas. “Yo diría que no hay un interés político de mejorar los servicios de parte de los funcionarios, porque argumentan que tienen poco presupuesto; y, por lo tanto, poco personal que no se da abasto para mejorar los servicios...”.

Reuniones. Para el diagnóstico se realizaron varias reuniones con líderes de las comunidades, para conocer de cerca sus problemas. Cortesía

Y así lo corrobora Marisol Batioja, quien habita en Aguas de Belín. Según indica, en la ciudadela carecen de muchos servicios básicos como alcantarillado, asfaltado de calles, un buen servicio de agua potable. “La inseguridad aumenta cada día. No hay áreas verdes donde recrearse, no hay área comunal, centro de salud, UPC. Nos hacen falta muchas cosas. No hay empleo y por eso la juventud se dedica a hacer cosas malas. Hay muchas adolescentes embarazadas a tierna edad porque no hay buena educación. Las autoridades no nos prestan atención”, concluye la líder comunitaria.

El escritor Edison Quilumba Carcelén, quien padece de una discapacidad física del 90 % de su cuerpo, y es líder de la ciudadela Voluntad de Dios, donde viven personas con discapacidades y donde existen muchas situaciones que los aqueja, asegura que hay días que no tienen agua y, “siendo personas con discapacidad, necesitamos de una higiene bastante estricta y con esa problemática vivimos una situación muy lamentable”, recalca el escritor.

La intención, según Michela Andrade, directora de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Estatal de Milagro (Unemi), es que se llegue a las autoridades. “En el caso estricto de la academia se crea una línea base (para) levantar proyectos de vinculación con la comunidad u observatorios de investigación que permitan mitigar o responder con soluciones a estas problemáticas detectadas... la idea es que se comunique a las autoridades los resultados. Para nosotros es un insumo básico, para el levantamiento de proyectos académicos”, destaca.

Tras los resultados, Gutiérrez señala que una de las principales recomendaciones es que haya una mayor articulación entre las instituciones encargadas de llevar adelante el desarrollo del cantón. “El Gobierno municipal debe de trabajar de la mano, de manera mucho más cercana con la universidad y los actores privados, organismos de cooperación para concentrarnos en las zonas de mayor prioridad a los problemas sociales, es decir, priorizar entre todos los sectores que mayor problema presentan en cuanto a situación de pobreza, falta de servicios básicos y de inseguridad”, sugiere al resumir que se debe trabajar en red, priorizar zonas, así como recursos y, de alguna manera, establecer una mesa de trabajo que incluso pueda atraer recursos parar el desarrollo de la cooperación internacional.

