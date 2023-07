A través de su cuenta de Twitter, el presidente Guillermo Lasso publicó dos imágenes en la que se observa a personas privadas de libertad (PPL) postradas en el piso y con sus muñecas y tobillos amarrados con correas de plástico frente a unos pocos uniformados en una especie de patio de la cárcel.

Crisis Carcelaria: "Hay fallecidos, existe mal olor", afirma el ministro del Interior Leer más

De acuerdo al primer mandatario, ese lugar es la Penitenciaría del Litoral y en el texto de su post expuso: "El Estado pone orden en la Penitenciaria del Litoral porque la fuerza coercitiva jamás se doblegará. Hoy (este martes 25 de julio), en la madrugada, iniciamos la intervención, luego de emitir el estado de excepción en el sistema carcelario con el Decreto 823."la toma es cerrada.

La Fiscalía General del Estado también se refirió al tema e indicó que "al momento" se confirma la muerte de 18 reclusos y otros 11 resultaron heridos.

#AHORA | #Guayas: hasta el momento se confirma el fallecimiento de 18 privados de libertad, tras los enfrentamientos registrados desde el sábado en la Penitenciaría del Litoral, en #Guayaquil. Además 11 personas (incluido un policía) resultaron heridas. pic.twitter.com/E9Z1ioHkA8 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 25, 2023

El Estado pone orden en la Penitenciaria del Litoral porque la fuerza coercitiva jamás se doblegará. Hoy, en la madrugada, iniciamos la intervención, luego de emitir el estado de excepción en el sistema carcelario con el Decreto 823.#NuestroTrabajoContinúa pic.twitter.com/umx7AnGyO2 — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) July 25, 2023

Ana Morales, representante del Comité de Familiares por Justicia en las Cárceles confirmó que se trata del también llamado Centro de Privación de Libertad 1, pero cuestiona el anuncio sobre la toma de control "no le podemos creer a la policía que dura cuatro días para entrar a un amotinamiento y mientras tanto dejaron que se haga y deshaga ahí dentro. ¿Por qué no lo hicieron el sábado? ¿Acaso no hay que evitar muertes? Se dejó que se descuarticen personas y de ahí entraron... Una vez más se demuestra que el Estado es responsable" cuestionó.

Penitenciaría del Litoral: Familiares piden información sobre los reos Leer más

La Penitenciaría del Litoral cuenta con 5.631 reclusos con corte al 21 de julio 2023. Y de acuerdo al Ministerio del Interior, durante la mañana han ingresado más de 2.700 hombres de las fuerzas del orden y con ello han "tomado el control de tres pabellones: el tres, el ocho y el nueve".

"Tenemos reportes de mal olor, de los eventos de ayer, pero Criminalística ya determinará las víctimas y actualizar los reportes que tenemos. No podemos dar cifras o números de cuerpos y por las imágenes podemos conocer que hay fallecidos en el pabellón ocho", enfatizó el titular de la cartera de Estado Juan Zapata

El funcionario agregó más tarde, en su red social que: "tendrán respuestas contundentes de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas". Sin embargo no se ha detallado nada sobre los 96 guías penitenciaros secuestrados en Napo, Cotopaxi, Azuay, Cañar y El Oro.

Crisis carcelaria: Activan protocolos de seguridad en todas las prisiones del país Leer más

Las fuerzas del orden toman el control de los centros de privación de la libertad.



Debemos unirnos más que nunca para combatir las amenazas que enfrenta el Estado.



Tendrán respuestas contundentes de @PoliciaEcuador y @FFAAECUADOR.#NuestroTrabajoContinúa pic.twitter.com/bt2NUyF9h4 — Juan Zapata (@CapiZapataEC) July 25, 2023

El silencio del órgano que administra el sistema carcelario: el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI) permanece. Se limita a comunicar acciones del Ministerio del Interior, Presidencia o más instituciones, pero no emite información sobre lo que ocurre en la red de cárceles.