Guayaquil: incertidumbre por el derrame de 1.500 galones de combustible de avión

El daño en una tubería del poliducto de Petroecuador generó alarma en residentes de las urbanizaciones Mi Lote y Villa Bonita, al noroeste de Guayaquil.

Tres fisuras en el conducto provocaron el derrame de unos 1.500 galones de combustible para avión, según dijo a Diario EXPRESO la ingeniera Isabel Tamariz, directora zonal 5 Guayas del Ministerio de Ambiente.

La profesional aseguró que la empresa ya estaba trabajando en la zona tras la queja de los moradores, por los olores a combustible que percibían. Según se explicó, la tubería tendría alrededor de 30 años. Tras la inspección de toda el área, detectaron otras partes del conducto donde también pueden formarse fisuras.

Tanto residentes como ambientalistas piden que no se realicen arreglos parche, es decir, que solo arreglen la fisura sin cambiar el tubo. “Por el bien del medio ambiente lo mejor es que se realice un trabajo integral. Lo que cuestiono es por qué no se dieron cuenta a tiempo para evitar que exista el derrame. Esto implica que no están haciendo el mantenimiento debido”, manifestó a este Diario el ingeniero Xavier Salgado, ambientalista y especialista en agroecología y desarrollo sostenible.

Lo que más le preocupa al profesional es que el derrame llegue a contaminar las aguas subterráneas. “En Guayaquil estamos rodeados de agua, la mayor parte de la ciudad está rellenada. Entonces si ese combustible se filtró puede contaminar las aguas subterráneas que terminan en los esteros”, señaló.

Tamariz aseguró que no es posible que ocurra lo que dice el ambientalista. Reiteró que ya están sacando la tierra que se “empapó” del combustible.

Agregó que la zona está debidamente delimitada y que no hay casas al pie del poliducto, que fue instalado antes de la urbanización que está cerca.

Los habitantes indicaron que pese a los trabajos que se están realizando aún perciben el olor a combustible. Aseguran que a algunos les ha provocado dolor de cabeza y molestia a quienes son alérgicos. En un video en Twitter, Juan Duche expresa su preocupación y la de otros vecinos por la tierra que está mojada con combustible. Temen que caiga un cigarrillo encendido. Tamariz aseguró que eso no es posible, porque la zona ya está resguardada por militares.

En un comunicado, Allan Hacay, director de Gestión de Riesgos y Cooperación (DGRC) del Municipio de Guayaquil, manifestó que mantienen un plan de remediación en el sitio, que incluye la evacuación total del suelo afectado y que será reemplazado por tierra limpia una vez concluyan las reparaciones.