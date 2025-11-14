Metrovía y consulta popular: este será el horario de servicio para el 16 de noviembre

La Agencia de Tránsito y Movilidad anunció también un desvío de buses para este 14 de noviembre en el norte de Guayaquil

El servicio de transporte público de la Metrovía funcionará con normalidad este domingo 16 de noviembre, cuando se celebran las elecciones por referéndum y consulta popular.

La ciudadanía se movilizará masivamente este domingo 16 de noviembre para sufragar en la consulta popular y referéndum, convocada por el presidente Daniel Noboa.

Uno de los servicios que tiene alta demanda en las jornadas electorales es el de transporte público que ofrece el sistema Metrovía.

Unidades y estaciones del sistema suelen estar llenas, por lo que se recomienda a los votantes planificar sus recorridos y tener cuidado con posibles robos en los buses.

Este domingo la Metrovía funcionará desde las 05:30, cuando saldrá la primera unidad desde las diferentes troncales, hasta las 21:00, cuando partirá el último bus.

Desvío de buses en el sector del CNE en Guayaquil

A propósito de esta jornada política, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció que hará desvío de buses este viernes 14 de noviembre.

A partir de las 16:00 se cerrará temporalmente cuatro intersecciones cercanas al Consejo Nacional Electoral (CNE), ubicado en la ciudadela La Atarazana.

Se trata de los cruces de la avenida Democracia con la calle Blanca Muñoz, la avenida Pedro Menéndez Gilbert y la avenida Sufragio Libre, así como la intersección de Sufragio Libre con la calle Ciudad de la Paz.

Las líneas de buses que alterarán su recorrido, serán: 131, 119, 89, 116, 42, 55, 62, 83, 68, 52, 21, 67, así como las de Durán (81, 18 y 17).

"Si te movilizas por la zona, considera salir con tiempo y seguir las indicaciones de nuestros agentes", recomendó la entidad en las publicaciones que hizo en sus redes sociales.

